Ситуация на фронте обострилась, а Россия активно атакует по всей линии фронта, на некоторых направлениях — имеет тактические успехи. Поэтому Силы обороны переместились на новые рубежи западнее Бердичей Семеновки и Новомихайловки Донецкой области.

Об этом в своем Telegram сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский.

«Наиболее сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои. Противник на этих направлениях задействовал до четырех бригад, пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь к Покровску и Курахово.

Подразделения Сил обороны, сохраняя жизнь и здоровье наших защитников, переместились на новые рубежи западнее Бердичей, Семеновки и Новомихайловки. В целом, на этих направлениях противник достиг определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить не смог. Украинские войска наносят врагу максимальные потери, как в личном составе, так и в военной технике. Для усиления обороны на этих направлениях, замены подразделений, понесших потери, осуществляется перемещение бригад, которые восстановили боеспособность.

Все еще напряженная обстановка на Юге, в Запорожской и Херсонской областях. На Новопавловском направлении противник пытается наступать в районе Старомайорского, на Ореховском — в районах Роботино и Вербового, на Херсонском — все еще надеется выбить наши войска из Крынок. Успеха не имеет ни на одном из направлений. Мало того, на Херсонском направлении нашим подразделениям удалось продвинуться в районе Великанского и установить контроль над островом Нестрига», — написал он.

Также, как отмечает генерал, происходит динамическая смена обстановки, отдельные позиции переходят «из рук в руки» несколько раз в течение суток, что порождает неоднозначное понимание ситуации.