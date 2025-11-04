Гуманитарная ситуация в суданском городе Эль-Фашер (административный центр штата Северный Дарфур), который был захвачен движением «Силы быстрого реагирования» (СБР), ухудшается с каждым днем. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Уже более 18 месяцев Эль-Фашер и прилегающие районы Северного Дарфура остаются эпицентром страданий, голода, насилия и массового перемещения людей. С тех пор, как на прошлой неделе СБР вошли в Эль-Фашер, ситуация ухудшается с каждым днем», — сказал он журналистам на полях саммита ООН по социальному развитию в Дохе. — Сотни тысяч гражданских лиц оказались в ловушке. Люди умирают от недоедания, болезней и насилия».

По словам Гутерриша, ООН фиксирует «ужасающие случаи гендерного и этнического насилия» и продолжает получать «достоверные сведения о массовых казнях с тех пор, как СБР заняли город». Он призвал к немедленному прекращению насилия и боевых действий, обеспечению беспрепятственной доставки гуманитарной помощи в охваченные конфликтом районы, а также пресечению «потока оружия и боевиков» в Судан.

Эль-Фашер находился в осаде около полутора лет. Он был захвачен формированиями СБР 26 октября. Гуманитарные и правозащитные организации выразили серьезную обеспокоенность действиями СБР при захвате города, в частности убийствами мирных жителей, в том числе на этнической почве. Союз суданских врачей утверждает, что погибли как минимум 2 тысячи человек, причем некоторые из них были сожжены заживо. За пять дней Эль-Фашер покинули не менее 36 тысяч человек.