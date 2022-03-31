Больше месяца минуло с того момента, как президент России Владимир Путин объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией» в Донбассе. Целью операции Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима», «демилитаризацию и денацификацию Украины», а также «предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации».

Президент РФ всю ответственность «за возможное кровопролитие» возложил на власти Украины. Априори было понятно, что все попытки Путина оправдать начало большой войны с Украиной звучат неубедительно. Но даже тогда мало кто мог предполагать, сколь чудовищными будут жертвы этого вопиющего преступления, за которое Россия и россияне, поддерживающие «линию партии и правительства», будут отвечать очень долго. # продолжает публикацию цикла статей-репортажей о войне, горе, крови и слезах, которые Россия принесла на украинскую землю.

Слезы сербов, выкрутасы «Вити-Виторио»

Забавные истории начались уже в аэропорту имени Гейдара Алиева. Удивительным талантом, как оказалось, обладают местные таможенники. В кармане у меня лежали пачки украинских гривен и немного долларов. За счет того, что гривны были купюрами невысокого достоинства, создавалось впечатление, что я вывожу из страны очень весомую сумму. Карман оттопыривался. Таможенника это очень заинтересовало..

Он попросил извлечь все деньги из кармана. Узнал курс гривны к доллару. После чего на глаз решил определить, сколько всего у меня валюты. Я был в шоке, но он назвал абсолютно точную сумму! Именно в таких случаях принято говорить про «глаз-алмаз». Обладатель такого точного зрения объяснил свою точность тем, что годы практики сыграли свою роль. В любом случае, он достоин повышения по службе. О чем я ему и сообщил. Он поблагодарил. А я задумался о том, как, имея таких глазастых работников, мы в итоге вынуждены читать информацию о сотнях миллионов долларов, что ежегодно выводятся из Азербайджана? Потняо, что их не в карманах вывозят, но грусть от понимания того, что все эти громадные суммы могли бы остаться в стране, не покидала меня.

Впрочем, скоро этой эмоции на смену пришла иная. Международный аэропорт Стамбула, также именующийся Третьим аэропортом, как известно, был открыт в конце октября 2018 года. Я в нем уже бывал, но ранее мне не доводилось проводить тут так много времени. На сей раз, имея несколько долгих часов до вылета в Бухарест, я досконально обошел его. Он просто огромный! Это целый город в городе!

Планировалось, что данный аэропорт станет самым большим в мире и будет способен обслуживать около 150 миллионов пассажиров ежегодно (с расширением до 200 млн), и будет обслуживать более 350 направлений. Ощущение было такое, что все эти цели уже перевыполнены. Граждане самых разных стран толпами сновали направо и налево, мы же с Фуадом нашли лаундж-зону.

Сразу замечу, что это очень хороший вариант для тех, кому приходится ждать пересадки по шесть-десять и более часов. За сравнительно небольшую плату ты получаешь возможность комфортного отдыха. Да, поток посетителей и там большой. Но места для того, чтобы разместиться в удобных креслах со столиками, хватает всем. Особо удачливые и шустрые могут и прилечь на лежаках, поспать часок-другой. Есть там возможность и для принятия душа, совершения намаза. Есть там и возможность плотно и вкусно перекусить. Еда и напитки, включая пиво, в неограниченном количестве, входят в сумму, что оплачивается на входе в лаундж-зону. Там, кстати, у меня произошли две примечательные встречи. Напротив нас сидела пара — высокий, под два метра ростом, молодой человек и его спутница. Нам показалось, что они говорят по-русски. Решил подойти и поговорить с, как мне казалось, россиянами о том, что творит их страна. Оказалось, что я ошибся. Парень и девушка были сербами и говорили они на родном языке, очень похожем на русский. Поинтересовался, в курсе ли они о происходящем в Украине. Да, они следили за новостями. Другое дело, что о масштабах того ужаса, который Россия принесла на украинскую землю, они не знали. Рассказал. Сказать, что они были шокированы услышанным — ничего не сказать. Молодой человек вспомнил, что Белград тоже бомбили, только вот делали это силы НАТО. Он был тогда совсем маленьким, но ощущение кошмара осталось с ним на всю жизнь. Его спутница просто тихо плакала. Фото и видео украинских детей, рассказ о том, как разбомблены были мечты жителей огромной европейской страны, привели ее в оцепенение. На прощание они пожелали скорейшего мира народу Украины.

А через пару часов произошла еще одна памятная встреча. На соседний лежак опустился мужчина лет пятидесяти. Его внешность была даже не славянской, а советской. Да, именно советской. Такой себе среднестатистический работник некоего, прошу прощения за тавтологию, статистического управления. Аналог товарища Новосельцева из «Служебного романа». При этом он представился как Виторио. Утверждал, что итальянец. На мой удивленный вопрос, где же это он так хорошо научился говорить по-русски, ответил, что всегда интересовался русской культурой, литературой. Потому и выучил. Самоучка, мол. Ясное дело, что обсудили мы с ним и войну в Украине. Мой собеседник ругал Россию на чем свет стоит. И даже повторил известную кричалку болельщиков харьковского «Металлиста» про президента РФ Владимира Путина. А потом, где-то через минут сорок, услышав какое-то объявление, он решил раскланяться. Торопливо собирая вещи, он не заметил, как выпал его паспорт. Это был красный паспорт России. «Ну что, Витя, итальянец ты мой свежепридуманный, по-прежнему считаешь, что Путин является тем, кем ты его давеча назвал?», — поинтересовался я. «Витя-Виторио» покраснел, опустил голову и быстро удалился, даже не попрощавшись. Попытка и рыбку съесть, и на что-то опасное не сесть, оказалась сорванной.