Наиболее значимым событием в общественно-политической жизни уходящей недели не только Баку, но и Минска, несомненно, стал государственный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в нашу страну.

Как и ожидалось, двухдневный визит оказался довольно насыщенным. Главной темой переговоров стало развитие промышленности и сельского хозяйства.

Были согласованы и подписаны документы о сотрудничестве двух стран.

Как отметил президент Азербайджана, «мы очень дорожим доверительным креативным партнерством между нашими странами, которое основано на взаимном уважении, дружбе и сотрудничестве». «Отношения проверены временем, и думаю, что ни у кого не вызывает сомнения, что Беларусь и Азербайджан – это два надежных друга», – отметил Ильхам Алиев.

В свою очередь, глава Беларуси подчеркнул, что между странами нет закрытых тем. «Мы как братья общаемся. Мы одинаково понимаем мир, понимаем, куда он движется», – отметил Лукашенко.

Не менее знаковым событием стало посещение главами двух стран освобожденных от армянской оккупации городов Физули и Шуша. Безусловно, поездка в освобожденные города вызвала раздражение в армянском обществе. Причем, настолько, что азербайджанские города в армянской прессе были названы на уродливый армянский манер: «Варанда» и «Шуши».

Но настоящую истерику у армянской стороны вызвали слова Александра Лукашенко, сказанные им в ходе пресс-конференции 16 мая. «Я вспомнил наш разговор перед войной, перед вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу», — сказал он.

Как и ожидалось, заявление главы Беларуси в армянском обществе было встречено привычным для наших соседей скулежом и заунывным воем. Если в Армении и раньше недолюбливали господина Лукашенко за его жесткую, но справедливую позицию в армяно-азербайджанском конфликте, то после вышеотмеченных слов градус неприязни к белорусскому лидеру повысился на порядок.

Вообще, президент Беларуси, что называется, мужик прямолинейный, и режет правду-матку, порой обходя дипломатические условности. Наверняка, многие помнят, как Лукашенко в октябре 2022 года на саммите ОДКБ буквально накричал на премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Так, не выдержав вечных жалоб Пашиняна на ОДКБ, который требовал от союзников точной оценки ситуации и четкого определения своей позиции, Лукашенко раздраженно сказал: «Вы что, не знаете нашу позицию? Мы хотим, чтобы между двумя соседними государствами был урегулирован конфликт мирным путем».

Второй вопрос, поставленный Пашиняном, касался дорожной карты, которую союзники должны были бы предложить по «восстановлению территориальной целостности Армении». Здесь Лукашенко вообще принял очень резкий тон, сбившись чуть ли не на крик: «Какую дорожную карту? Я вам на это сразу отвечаю: сядьте с Ильхамом Алиевым, если надо, попросите президента России и примите решение. Не примете сегодня —будет же хуже, вы сами понимаете. Нам не нужен этот конфликт. Вот вы два вопроса поставили, они больше чем странные, Никол Воваевич».

Вот и нынешняя объективная оценка 44-дневной войны пришлась не по душе «многострадальным» армянам, которые не на шутку обиделись на Лукашенко. Обида была столь глубока, что не вынесшие такой «справедливости» журналисты news.am обратились с запросом в секретариат ОДКБ.

Но ответ сильно разочаровал кляузников.

«Приведенное Вами заявление сделано лидером суверенного государства в рамках двустороннего диалога, и не может быть предметом оценки Генерального секретаря ОДКБ.

Хотим отметить важность прогресса в процессе делимитации между Арменией и Азербайджаном на основе Алма-Атинской декларации от 1991 года, а также необходимость продолжения армяно-азербайджанского диалога, значимым этапом которого стала встреча министров иностранных дел двух стран в Алматы», — говорится в официальном ответе секретариата ОДКБ.

Проще говоря, в ОДКБ культурно послали авторов запроса вслед за русским кораблем.

От себя добавим, что ответ мог бы быть более жестким и правдивым, а не столь дипломатичным. Уже не раз говорилось, что во время 44-дневной войны боевые действия велись исключительно на территории Азербайджана. То есть, ОДКБ даже при всем желании не могла вмешаться в данный конфликт, так как непосредственно самой Армении ничто не угрожало. К сожалению, в Армении до сих пор не могут понять этой простой истины.

Кроме того, Армения сделала все, чтобы испортить отношения с ОДКБ, и теперь глупо жаловаться на Лукашенко в данную организацию. Надо было к Макрону обратиться: он бы точно дал ответ, который был бы по душе армянам. Было бы забавно понаблюдать за очередной глупостью, как армян, так и французов…