На 7-м съезде партии “Гражданский договор” премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что создание Четвёртой Республики Армения правящая партия провозглашает своей стратегической задачей. Создание Четвёртой Республики как цель отражено в декларации, принятой партией на съезде.

Как сообщает “Арменпресс”, премьер-министр Никол Пашинян в видеоролике, опубликованном на его странице в Facebook, пояснил, чем Четвёртая Республика будет отличаться от Третьей.

“Многие спрашивают, в чём будет разница между Третьей и Четвёртой Республиками. А разница в следующем: Третья Республика основывалась на логике конфликта, Четвёртая — на логике мира. В Третьей республике принятие Конституции путём свободного волеизъявления народа и голосования вызывает большие сомнения, тогда как в Четвёртой республике таких сомнений быть не должно. В Третьей республике принадлежность власти народу относительна и формальна, в Четвёртой республике она должна быть чёткой и неоспоримой. И, в конечном счёте, Третья республика — это мечты о Родине, поиски Родины, поиски Родины мечты, а Четвёртая республика — это то, что Республика Армения — Родина нашей мечты и нет нужды искать Родину”, — пояснил Пашинян.