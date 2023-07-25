Стороны переговоров не меняются в зависимости от места. То есть, не имеет значения армяно-азербайджанские переговоры проходят в Москве, в Вашингтоне или в Брюсселе. Переговоры ведут Армения и Азербайджан.

Как передает «Арменпресс», такую ​​точку зрения относительно армяно-азербайджанских переговоров высказал премьер-министр РА Никол Пашинян на пресс-конференции.

«Успех в переговорах и достижение переговорных решений в этом контексте нужен нам. Повестка никак не меняется, принципиальные вопросы не меняются, логика разговора не меняется. Они дополняют друг друга», — сказал Никол Пашинян.

«От каждой отдельно взятой встречи в переговорах у меня бывают ожидания, и от встреч министра иностранных дел РА, и наших партнеров. Ожидаю, чтобы они смогли согласовать еще несколько статей возможного мирного договора. А что касается существующей напряженности в отношениях между Россией и Турцией, то вообще любая напряженность в любых отношениях не может иметь положительного эффекта, хотя, с другой стороны, указанную напряженность не следует переоценивать, потому что мы видим, что Россия и Турция, несмотря на некоторые разногласия, очень активно сотрудничают», — заявил Пашинян.

Премьер-министр РА отметил, что в отношениях всех стран существуют противоречия. Проблема в том, насколько эти противоречия переходят в логику конфронтации.

«Вообще, концептуально и стратегически наша самая большая проблема в том, что мы были и действуем в логике конфронтации на протяжении всего существования нашего государства, что является нашей самой большой проблемой во всех аспектах, как с точки зрения безопасности, развития, так и международного влияния. По сути, в такой логике конфронтации мы не смогли и не сможем обеспечить свое долгосрочное развитие и свою безопасность», — заключил Пашинян.