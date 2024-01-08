Чем ближе вероятность достижения мира (пусть и призрачного) между Азербайджаном и Арменией, тем больше в соседней стране активизируются так называемые реваншистские силы, заинтересованные в том, чтобы подписание подобного документа не состоялось.

Ни для кого не секрет, что сегодня армянская общественность находится в состоянии турбулентности. Общество разделилось на два лагеря: сторонников прозападного курса и радетелей пророссийского покровительства.

В то время, как официальные лица Армении декларируют необходимость заключения мира с Азербайджаном, оппозиционные силы категорически против такой постановки.

За примером далеко ходить не надо. Достаточно ознакомиться с заявлением представителя Верховного органа АРФД, депутата парламента от фракции «Армения» Ишхана Сагателяна.

Документ между Арменией и Азербайджаном, вокруг подписания которого ведутся переговоры, сложно назвать мирным договором, считает он.

«Я прошу не называть этот документ мирным договором, поскольку он не имеет никакого отношения к миру и навязан Азербайджаном, навязан путем угрозы применения силы. Армения ничего не получает от этого», — заявил Ишхан Сагателян.

«Азербайджан стремится закрепить на бумаге все то, чего он добился в результате агрессии против Армении. Более того, Баку подготавливает планы новой агрессии. Мы знакомы с этим документом, он представляет собой новую капитуляцию Армении», — добавил он.

Ишхан Сагателян отметил, что в момент возможного подписания договора вооруженные силы Азербайджана наверняка продолжат оставаться на суверенной территории Армении, делимитации и демаркации не произойдет, а представители военно-политического руководства «арцаха» будут оставаться в бакинских тюрьмах. Говорить в таких условиях о мире совершенно неуместно.

Жаль, что Новый год, с наступлением которого мы все ждем чудес, в данном случае ожидания не оправдал. Тупость реваншиста на примере Сагателяна осталась прежней, хотя Дед Мороз и старался изо всех сил исполнить желание здравомыслящих людей.

Ну, посудите сами. Если бы Азербайджан планировал агрессию против Армении, то она была бы совершена еще три года назад. Без всякого закрепления на бумаге.

Во время Второй мировой войны советские войска не церемонились с фашистской ордой, и гнали ее до самого Берлина. Мы этого не сделали.

Когда Армения 9-го ноября 2020 года униженно подписала акт о капитуляции, Баку, наверное, впервые за историю, будучи победителем, сам выступил с инициативой о мире.

Мало того, Баку дал шанс Еревану опять же мирным путем вывести свои вооруженные силы с азербайджанских земель. Реакция – ноль. Сепаратисты продолжали свою деятельность, кого-то назначая, кого-то снимая с фейковых должностей.

Однако милосердие и великодушие Азербайджана, как всегда, армянской стороной было принято за слабость. Доказать обратное не составило особого труда. Всего за день Азербайджан показал, говоря словами президента Ильхама Алиева, кто есть кто.

Думается, простым армянам хватит ума, чтобы не клюнуть на популистский «червячок» Сагателяна.

Что же касается находящихся в бакинской тюрьме террористов в лице Варданяна, Бабаяна, Сааякяна, Гукасяна и прочего отребья, то Ишхан должен понимать: это внутреннее дело Азербайджана.

Представьте себе ситуацию: в качестве предусловия Баку требует от Еревана освободить всех убийц и маньяков, которые содержатся в армянских тюрьмах. Бред? Безусловно. Но еще больший бред требовать от победившей стороны освобождения террористов, которые многие годы выступали против территориальной целостности Азербайджана.