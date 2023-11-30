Следуя последним сводкам Государственного комитета статистики, среднемесячная номинальная заработная плата азербайджанцев подросла за январь-сентябрь текущего года на 11,2 процентов к отчетным месяцам прошлого года и составила 919,8 манатов. Если сравнивать с январем – августом, темпы ее прироста несколько ослабли, а это означает, что индексация пенсий в наступающем году будет скоромнее.

Официальная статистика анонсирует новые показатели роста среднемесячной средней зарплаты, а сравнительные данные показывают постепенное снижение динамики ее повышения. Как отмечает депутат и эксперт Вугар Байрамов, за восемь месяцев этого года темпы увеличения усредненного оклада, используемого для пересмотра пенсий, составили 11,3 процента.

«Процент прироста средней зарплаты используется при индексации пенсий в январе каждого года, — напомнил в этой связи депутат Милли Меджлиса, экономист Вугар Байрамов. – Иными словами, от величины повышения средней зарплаты зависит и уровень повышения пенсий. Дело в том, что на данный момент пенсии у нас ежегодно пересматривают применительно к двум показателям – во-первых, это уровень роста среднемесячной зарплаты, а во-вторых, показатель инфляции. При этом рост зарплат используют для повышения страховой части пенсии – выплат, которые ежемесячно получают наши граждане. Что же касается пенсионного капитала, его индексация зависит от официальной оценки планки прироста цен за предыдущий год».

Применяемая с этого года единая система индексации предусматривает увеличение пенсионных пособий всех наших граждан, получающих трудовые пенсии, в соответствии с процентом повышения среднемесячной заработной платы за предыдущий год, отметил он.

«Если тенденция девяти месяцев текущего года сохранится, в январе следующего года пенсии будут проиндексированы примерно на 11 процентов. Разумеется, более точная цифра будет объявлена ​​в январе 2024 года. Во всех случаях пенсии будут увеличиваться сильнее по мере увеличения темпов роста средней заработной платы. С этой точки зрения темпы роста среднемесячной заработной платы важны не только для наемных работников в экономике страны, но и для пенсионеров», — поясняет экономист.

Здесь уместно напомнить, что в заключении Счетной палаты (СП) по законопроекту «О государственном бюджете на 2024 год», индексация пенсий ожидается на уровне 10,7 процентов. Среднемесячная пенсия, по оценкам СП, может дорасти в наступающем финансовом цикле до 492,3 манатов. Орган государственного аудита анонсирует неизменность минимальной пенсии и зарплаты. МРОТ и утвержденный порог пенсионной выплаты будут, как и в этом году, на уровне 345 и 280 манатов. Однако в экспертных кругах бытует мнение, что правительство может пересмотреть это решение в перспективе нескольких месяцев следующего года.

«За последние пять лет минимальная заработная плата выросла в 2,7 раза, минимальная пенсия — в 2,5 раза, — говорит экономист Пярвиз Гейдаров. – Нелишне также напомнить, что 2018-2022 годы среднемесячная заработная плата увеличилась на 52 процента, на 80 процентов подросла средняя пенсия, пособия и пенсионные выплаты выросли в 3,5 раза, а зарплатный фонд стал в 2,3 раза увесистей. МРОТ в республике вырос со 130-ти до 345 манатов, а трудовая пенсия еще недавно составляла у нас 110 манатов, сейчас же этот порог утвержден на уровне 280 манатов. Таких высоких темпов роста зарплат и пенсий, какие мы наблюдаем за последние пять лет, не было с обретения независимости».

С ростом минимальной зарплаты связано повышение окладов в государственном и частном секторе, поясняет он. Поскольку, во-первых, работодатель не правомочен платить меньше установленного минимума, а во-вторых, повышение МРОТ приводит к росту зарплат по всем уровням Единой тарифной сетки (ЕТС). Здесь речь идет о 700 тыс. работников, чьи зарплаты регулируются по девятнадцатиступенчатой ЕТС. Поскольку зарплатный минимум останется на прежнем уровне, повышения окладов по единой тарифной сетке тоже не ожидается. К вопросу о том, почему не поднимется МРОТ в наступающем году и что этому мешает? По мнению аналитика, такой шаг ускорил бы инфляцию и повысил нагрузку на работодателей по части уплаты социальных взносов.

Кроме этого, отметил он, прирост доходной и расходной части государственного бюджета следующего года не дотягивает до 1 процента. Соответственно, в следующем году на заработную плату из госбюджета планируется потратить 9 млрд 7,2 млн манатов, что всего на 510 млн, или 6 процентов больше соответствующего показателя текущего года. Для сравнения, фонд оплаты труда нынешнего года превысил прошлогодний на 1 миллиард 31,5 млн манатов больше, чем в прошлом году. То есть средств, предназначенных на повышение зарплат в следующем году вдвое меньше, чем в нынешнем.

Главная причина – падение нефтегазовых поступлений в бюджет. «В следующем году ожидается спад доходов государственной казны от налогов из нефтегазового сектора, — говорит П. Гейдаров. — Минфин анонсирует уменьшение налоговых бюджетных поступлений от нефтяного сектора на 2 млрд манатов. По этой причине трансферт из Государственного нефтяного фонда в государственную казну увеличится на 1 млрд манатов и составит 12 млрд 781 млн манатов, что на 8,9% больше прогноза на 2023 год. Кроме того, относительно замедлился инфляционный процесс, стартовавший в начале 2021 года. Ожидается, что инфляция замедлится и до конца этого года будет на однозначном уровне».