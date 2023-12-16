Правительство Японии планирует одобрить заявку министерства обороны по увеличению бюджета в 2024 году до 7,7 трлн иен ($54,1 млрд), это на 13,2% больше, чем в текущем году. Об этом пишет Kyodo со ссылкой на источники.

Как следует из текста, средства пойдут на покупку ракет большой дальности японского производства, а также на разработку истребителя следующего поколения совместного производства Британии и Италии.

Кроме того, увеличение бюджета связано с разработкой гиперзвуковой ракеты и строительством кораблей, оснащенных системой противоракетной обороны Aegis, сообщает Kyodo.