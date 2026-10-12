Запретить ввоз вина — дело нескольких подписей. Запретить минеральную воду — вопрос административного решения. Но когда под санитарные ограничения попадает даже Coca-Cola, произведённая в Грузии, ситуация приобретает почти литературный характер. 10 октября 2026 года стало известно, что российский Роспотребнадзор приостановил ввоз и продажу ряда грузинских вин и коньяков, пива, минеральной воды «Набеглави» и грузинской Coca-Cola. Официальная причина — несоответствие продукции установленным показателям и требованиям безопасности. Ограничения коснулись отдельных производителей, а не всей грузинской продукции.

У этой истории есть исторический контекст. В 2006 году Москва запретила импорт грузинских вин и минеральной воды. Ограничения начали постепенно снимать после изменения политической обстановки, а в 2013 году торговля была восстановлена. Государство, разумеется, вправе контролировать безопасность импортируемых товаров. Вопрос в другом: почему именно сейчас ограничения затронули узнаваемые грузинские бренды и можно ли считать происходящее исключительно санитарной историей?

Искать единственную причину было бы ошибкой. Подтверждений того, что в Кремле решили наказать Грузию за конкретный политический шаг, пока нет. Однако совпадение событий заслуживает внимания. В конце сентября российская дипломатия вновь подняла вопрос о юридически обязывающих гарантиях неприменения силы со стороны Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии. Москва также настаивала на разграничении и последующей демаркации границ между Грузией и этими территориями. Уже в октябре российское ведомство ограничило импорт ряда известных грузинских товаров. Прямая связь между этими событиями не установлена, но политический контекст очевиден: территориальный конфликт остаётся главным нерешённым вопросом российско-грузинских отношений.

После войны августа 2008 года Россия признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и сохраняет там военное присутствие. Грузия считает эти территории оккупированными, а Европейский союз поддерживает территориальную целостность страны в её международно признанных границах. В сентябре 2026 года ЕС вновь заявил, что дальнейшая интеграция Абхазии и Южной Осетии в российское правовое и безопасностное пространство подрывает перспективы мирного урегулирования.

Для Москвы речь идёт не только о военном присутствии, но и о влиянии на региональную архитектуру безопасности. Кремлю важно, чтобы Тбилиси учитывал российские требования. Для Грузии же согласие на условия Москвы в предложенной форме стало бы серьёзной политической проблемой: как гарантировать безопасность страны и одновременно не создать впечатление, что она смирилась с утратой контроля над своими территориями?

Грузия важна для Москвы и из-за своего географического положения. Через её территорию проходят транспортные связи между Азербайджаном, Турцией, Центральной Азией и европейскими рынками. Железная дорога Баку — Тбилиси — Карс, черноморские порты и автомобильные магистрали обеспечивают альтернативные маршруты. Их значение выросло на фоне войны России против Украины и нестабильности на Ближнем Востоке. Грузия остаётся центральным звеном Среднего коридора, соединяющего Азию и Европу. Для Азербайджана этот маршрут открывает возможности для расширения транзита и связей с Турцией и Европой, а для Грузии служит источником доходов и стратегического веса. Для России развитие альтернативных направлений означает, что региональные государства получают больше вариантов.

Поэтому интересы Москвы в Грузии не сводятся только к Абхазии и Южной Осетии. Кремлю выгодно, чтобы Тбилиси учитывал российские интересы в сфере безопасности, не становился площадкой для военной инфраструктуры государств, недружественных России, и не участвовал в проектах, способных ограничить российские экономические возможности. При этом важно отличать публично озвученные требования от предположений о стратегических целях. Российские требования по гарантиям неприменения силы в отношении Абхазии и Южной Осетии зафиксированы в официальных заявлениях. Но утверждать, что запрет на грузинские напитки введён именно из-за транспортных коридоров или отношений Грузии с Западом, пока нельзя. Для такого вывода нужны дополнительные доказательства.

Отдельное внимание привлекают поставки нефтепродуктов. По данным грузинского издания BM.ge, за январь — май 2026 года Грузия импортировала нефтепродукты на сумму около 635 миллионов долларов общим объёмом примерно 738 тысяч тонн. Россия оставалась крупнейшим поставщиком, Турция занимала второе место, Румыния — третье, а Азербайджан — четвёртое. На российские поставки приходилось около 309 тысяч тонн, на румынские — примерно 77 тысяч тонн, на азербайджанские — около 56 тысяч тонн. Эти цифры показывают, что грузинский рынок не замкнут на одном поставщике, хотя российская доля остаётся крупнейшей.

Румынское топливо, поступающее морским путём через Чёрное море, может быть частью более широкой стратегии диверсификации импорта. Однако подтверждений, что именно эти поставки стали причиной ограничений на грузинские напитки, нет. Картина сложнее, чем спор Москвы и Тбилиси за каждую цистерну бензина. Главный стратегический вопрос — насколько свободно Грузия сможет расширять энергетические связи с альтернативными партнёрами и какие экономические инструменты Москва может использовать, если сочтёт это угрозой своим интересам.

Есть и связанный с этим сюжет: в июле 2026 года Евросоюз включил грузинский нефтеперерабатывающий завод Кулеви в санкционные меры за переработку российской нефти. По данным Reuters, завод получал российское сырьё, а произведённые в рамках соответствующих операций нефтепродукты поступали на зарубежные рынки. Предприятие заявляло о намерении перейти на поставки нефти из Туркменистана и Казахстана. Для Грузии это создаёт непростую дилемму: российское сырьё может приносить коммерческую выгоду, но операции с ним способны осложнить доступ к европейским рынкам и международным финансовым каналам. Однако связывать эту историю с ограничениями на вино и напитки оснований пока нет.

Санитарное регулирование позволяет ограничивать торговлю, не объявляя политических санкций. Власти могут ссылаться на лабораторные результаты, требования к составу продукции, маркировке и безопасности. Если нарушения подтверждены, ограничения могут быть законными. Но когда такие меры появляются в период политического напряжения, возникает вопрос, не используется ли технический регулятор как инструмент экономического давления. История отношений России и Грузии делает этот вопрос обоснованным: запрет 2006 года на грузинское вино и минеральную воду действовал несколько лет, а торговля была восстановлена позднее.

Санитарные ограничения применяются не только к Грузии. В 2026 году Россия также вводила меры в отношении отдельных видов армянского алкоголя и некоторых партий минеральной воды «Джермук». Само по себе это не доказывает политическую мотивацию каждого решения. Но пример показывает, насколько быстро административное ограничение может повлиять на экспортёров: производители теряют доступ к рынку, торговые сети опасаются штрафов, а поставщики вынуждены искать новых покупателей. Чем сильнее зависимость от одного крупного рынка, тем проще использовать торговые ограничения для давления.

Азербайджан находится в иной позиции благодаря собственным энергетическим ресурсам и развитию транспортной инфраструктуры. Это не означает, что российское экономическое давление для Баку невозможно. Но энергетическая и транзитная роль страны расширяет пространство для манёвра. Азербайджан, Грузия и Турция связаны общими маршрутами, а Средний коридор зависит от взаимодействия нескольких государств. Если напряжённость между Москвой и Тбилиси будет расти, последствия могут затронуть инвестиции, транспортные цепочки и восприятие надёжности всего маршрута.

Фраза «Армения уже не прежняя» тоже требует уточнения. Региональная обстановка меняется: развиваются отношения Азербайджана и Армении, обсуждаются новые транспортные связи, а Ереван ищет возможности расширить внешнеэкономические отношения. Но это не означает, что Армения уже избавилась от российской экономической и инфраструктурной зависимости. Ограничения против армянской продукции показывают, что у Москвы сохраняются рычаги влияния. Точнее говорить не о том, что Россия утратила способность воздействовать на соседей, а о том, что государства региона стремятся увеличить число доступных им вариантов.

Октябрьские ограничения на грузинские напитки пока нельзя уверенно назвать местью Кремля за внешнеполитический курс Тбилиси, ответом на поставки румынского бензина или реакцией на историю завода Кулеви. Доказательств для таких выводов недостаточно. Но на фоне нерешённого территориального конфликта, российских требований по Абхазии и Южной Осетии, санкционной истории вокруг нефтепереработки и конкуренции транспортных маршрутов запрет приобретает политическое значение.

Для Баку, Тбилиси и Еревана торговые показатели сами по себе больше не гарантируют политической стабильности. Россия остаётся важным экономическим партнёром для всех трёх стран, но её стратегические интересы не всегда совпадают с интересами соседей. Поэтому главный вопрос не в том, сможет ли Москва запретить очередную партию вина или воды, а в том, сможет ли страна, столкнувшаяся с ограничениями, развивать экономику и сохранять внешнеполитическую самостоятельность, не превращая каждый торговый спор в кризис национального масштаба. Для Грузии и Азербайджана, связанных транзитными маршрутами и общими интересами в развитии торговли, это особенно важно. Экономическое влияние остаётся инструментом политики, но его эффективность зависит и от того, насколько соседи готовы мириться с зависимостью от российского рынка.

Автор

Агиль Гахраманов