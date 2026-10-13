В турецкой провинции Токат около 5000 жителей обратились к медикам с жалобами на диарею и тошноту. Об этом сообщил губернатор провинции Абдуллах Кеклю, передает РИА Новости.

По данным агентства, граждане начали массово жаловаться на схожие симптомы еще в конце прошлой недели. Они рассказывают не только о тошноте и диарее, но и о рвоте с болями в желудке.

«Начиная с пятницы (9 октября. — «Газета») в провинции зафиксирована некая инфекция. <…> На данный момент у нас порядка 5000 обращений к медикам, из них около 70 [человек] были госпитализированы», — отметил Кеклю.

Он подчеркнул, что к текущему моменту врачи выписали 40 пациентов. Еще 30 человек остаются в больницах, их жизни ничего не угрожает.

Власти на фоне случившегося направили образцы питьевой воды в министерство здравоохранения Турции. Губернатор уточнил, что результаты экспертизы должны быть готовы 13 или 14 октября. Он призвал жителей быть аккуратными при употреблении воды и еды, пока специалисты не установят источник инфекции.

Как сказал Кеклю, в школах и государственных учреждениях провели необходимые санитарные мероприятия. Поводы для беспокойства в данный момент отсутствуют, подчеркнул глава провинции.