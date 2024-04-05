Осло собирается увеличить военные расходы на 600 млрд крон ($56 млрд) до 2036 года. Средства пойдут на укрепление обороны от России и других угроз безопасности, сообщает правительство Норвегии.

«Этот план представляет собой исторический рост расходов на оборону и предполагает значительное усиление всех видов вооруженных сил», — цитирует Reuters премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре.

Запланированные годовые расходы на оборону в 2036 году, с учетом инфляции, увеличатся на 83% относительно текущего уровня, заявил министр финансов Трюгве Слагсволд Ведум.

Российское вторжение в Украину изменило дискуссию Норвегии о военных расходах. Королевство граничит с Россией в Арктике, и чиновники решают, как защититься от потенциальной российской агрессии. «Мы должны ожидать, что Норвегия будет жить с более опасной и непредсказуемой Россией в течение многих лет», — говорится в документе правительства.

Благодаря своему фонду национального благосостояния, с активами в 17 триллионов крон ($1,8 триллиона), Норвегия имеет доступ к деньгам, необходимым для финансирования возросших расходов на оборону, при этом не сокращая субсидирование больниц и школ. Ежегодные государственные расходы из фонда ограничены, как и прежде, до 3% от общих активов, уточнило правительство страны.

Ранее Норвегия объявляла о планах увеличить расходы на оборону в 2024 году до 2% своего ВВП. (moscowtimes.ru)