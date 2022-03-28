Больше месяца минуло с того момента, как президент России Владимир Путин объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией» в Донбассе. Целью операции Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима», «демилитаризацию и денацификацию Украины», а также «предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации».



Президент РФ всю ответственность «за возможное кровопролитие» возложил на власти Украины. Априори было понятно, что все попытки Путина оправдать начало большой войны с Украиной звучат неубедительно. Но даже тогда мало кто мог предполагать, сколь чудовищными будут жертвы этого вопиющего преступления, за которое Россия и россияне, поддерживающие «линию партии и правительства», будут отвечать очень долго. # продолжает публикацию цикла статей-репортажей о войне, горе, крови и слезах, которые Россия принесла на украинскую землю (Первая часть — https://zerkalo.az/spetsoperatsiya-ili-vojna-ona-i-est-vojna-chast-pervaya/).

Жизнь, превращенная в ад

Только после сообщения о том, что супруга добралась домой, в Черкассы, стало чуточку спокойнее. Но ненадолго. Потому, что с каждой минутой крепло понимание того, что так, как было раньше, уже не будет никогда. Россия, руководствуясь совершенно чудовищными планами своего руководства, открыто угрожала всему миру. Она перешла к ядерному шантажу. И она была уверена, что весь мир сдастся.

Собственно, чего уж там греха таить, в легкой победе России были убеждены и во многих европейских столицах. Есть уже в социальных сетях рассказы украинских дипломатов о том, что им говорили коллеги из стран Запада в первые дни войны. Мол, зачем оказывать Украине военную, политическую и финансовую помощь, если буквально за считанные дни Россия сменит власть, добьется всех поставленных целей?!

Нам, гражданам Азербайджана, привычен такой цинизм Запада. Три десятка лет мы его видели на примере поддержки страны-оккупанта под названием Армения. Видели мы его и в ходе 44-дневной войны, когда США и Франция, эти страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, оказывали давление не на РА, не на страну-оккупанта, а на Азербайджан, то есть на жертву оккупации. Видим всю эту лицемерную политику двойных стандартов и сейчас, когда Азербайджан требует от армянской стороны выполнения 4 пункта трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. То есть, вывода остатков своих вооруженных формирований из Ханкенди. Но вместо поддержки в этом вопросе мы видим, как в странах Запада поднимается волна в защиту «народа Карабаха», который якобы «мерзнет из-за отсутствия газа». А ведь «народ Карабаха» это ровно такой же фиговый лист территориальных претензий одного государства к другому, как и «народ Донбасса». Якобы «защищая» который Россия сравнивает с землей Мариуполь, Херсон, Харьков, Сумы, Киев, а теперь и Львов.

Но все эти выводы были потом. А пока я начал искать способы воссоединения с семьей. Добраться в Украину напрямую стало уже нельзя. Нужны были обходные маневры. Посол Азербайджана в Венгрии Таир Тагизаде, мой давний друг и просто глубоко порядочный и сострадательный человек, предложил помощь. Он написал письмо-приглашение на мое имя. С которым я и отправился в посольство Венгрии в Баку.

Там обещали помочь. Но, не помогли. Не буду вдаваться в подробности, в детали. Но, учитывая официальную позицию Венгрии по войне в Украине, а она, мягко говоря, лишенная сочувствия к Украине и желания помочь ей оружием, возникают смутные подозрения, что произошло то, что должно было произойти. И с пониманием этой данности пришлось жить. Несколько дней, каждая минута которых была адом. Потому, что были звонки домой. И рассказы о том, что жить теперь моей семье приходится под звуки сигналов воздушной тревоги, прячась в подвале. В подвале, Карл! Мы с Ирой строили трехэтажный дом для того, чтобы наши дети мерзли в подвале нашего гаража?! «Папа, забери нас отсюда!», — эти слова я никогда не забуду. Как не забуду я никогда и рассказ супруги о том, как устав от ночей в подвале, они все же решили ночевать в прихожей. Замаскировав окна, прикрыв большое зеркало, чтобы его осколками никого не поранило. В прихожей было хотя бы не холодно.

А ведь в куда более кошмарных условиях стали жить в иных городах Украины. Киев, эту мать городов русских, бомбили с особым остервенением. Били по жилым домам, по центру города. По тому, где я когда-то гулял. Многого из того, что раньше видел, уже нет. Пишу все это, перечитываю и поражаюсь тому, как легко можно превратить в сущий ад жизнь мирных людей. Достаточно всего лишь маниакального желания диктатора сохранить свою власть, создав миф об «угрозе нападения» на его страну со стороны государства, которое там цинично и подло называли «братским»…