Больше месяца минуло с того момента, как президент России Владимир Путин объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией» в Донбассе. Целью операции Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима», «демилитаризацию и денацификацию Украины», а также «предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации».



Президент РФ всю ответственность «за возможное кровопролитие» возложил на власти Украины. Априори было понятно, что все попытки Путина оправдать начало большой войны с Украиной звучат неубедительно. Но даже тогда мало кто мог предполагать, сколь чудовищными будут жертвы этого вопиющего преступления, за которое Россия и россияне, поддерживающие «линию партии и правительства» будут отвечать очень долго. # продолжает публикацию цикла статей-репортажей о войне, горе, крови и слезах, которые Россия принесла на украинскую землю.

Долгая дорога домой

Телефонные звонки. От родственников, друзей, знакомых, порой даже шапочно. Все это наполнило мою жизнь после сообщения о том, что Россия начала войну против Украины. Люди интересовались, переживали. Но ничто и никогда не сравнится с переживаниями мужа и отца, семья которого находится вдалеке от него, под реальной угрозой. И в какой-то момент ты просто превращаешься в осатаневшего монстра, который огрызается даже на простые слова сочувствия близких людей.

Тебе они просто не нужны. Тебе ничего не нужно, кроме возможности воссоединиться с семьей. Любыми путями. Любой ценой. Поэтому вопросы, типа «а ты пробовал через наше посольство в Украине вернуться или вывезти семью в Баку?», доводили до бешенства. Понятно же, что в такой момент ты хватаешься за любую соломинку, зачем нужно спрашивать о том, что наиболее очевидно?!

Поиск выхода. Ты словно блуждающий в темном тоннеле. Обращаешься ко всем, кто хоть чем-то и как-то может помочь. Спасибо главе пресс-службы МИД Азербайджана Лейле Абдуллаевой. Она старалась помочь, как могла. Наконец появилась надежда, замаячил луч света. Посольство Румынии в Азербайджане, оказывается, вошло в положение тех, кто оказался в таком же положении, как и я.

Бегу туда. Родные места. Тут, в этих самых дворах, прошло мое детство. В доме торжеств «Гызыл гюль», что напротив нынешнего здания румынского посольства, свадьбу сыграли мои папа и мама. В «четырехэтажке», что была расположена по адресу: улица Алишера Навои 13, я провел детство. Сейчас вместо моего дома — парк. На месте футбольной площадки, где мы играли «двор на двор»- стоянка машин. А посольство Румынии в Азербайджане стоит на месте бывшего хлебного магазина.

Так что, в какой-то мере, это уже было возвращение домой. Пришел сюда с другом, писателем Самитом Алиевым. Мой английский оставляет желать лучшего, а он владеет языком Шекспира прекрасно. Но еще более прекрасным был душевный порыв работников румынского консульства. Они почувствовали трагизм ситуации. И за считанные минуты, без всяких проволочек, я стал обладателем визы. Воссоединение с семьей приобрело, наконец, реальные черты.

Маршрут был следующим — самолетом до Стамбула, там многочасовое ожидание, после чего вылет в Бухарест. Ну а оттуда уже — в Украину. Через пункт пропуска в Порубное. Но это было потом, а пока нужно было собрать все важное, необходимое. В первую очередь, лекарства. В Украине был дефицит всего самого необходимого — йода, жгутов, бинтов и многого иного. Спасибо друзьям, помогли собрать все необходимое.

«Папа, я так жду, когда ты к нам приедешь» — это были слова дочери. Это были слова, услышав которые любой отец готов преодолеть любые преграды. Тем более, что была возможность успеть домой к 8 марта. Подарки куплены. Все сложено. Жду наступления утра. Ночь длится критически медленно, но вот и она закончилась.

Еду в аэропорт. Я и Фуад Алиев, прекрасный оператор и бывший корреспондент телеканала REAL TV в Украине, также воссоединяется с семьей. Его ждут в городе Кропивницкий. Старое название которого Кировоград. Нам предстоит долгая и сложная дорога домой. Правда, насколько она будет долгой и сложной, мы даже предполагать не могли.