Проходит три года со дня освобождения Лачина от оккупации.

Начатая азербайджанской армией 27 сентября 2020 года контрнаступательная операция против Армении завершилась победой 9 ноября 2020 года.

8 ноября Армения, потерпевшая поражение в войне с освобождением Шуши от оккупации, была вынуждена подписать акт капитуляции.

10 ноября между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом России Владимиром Путиным и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном было подписано заявление.

Согласно пункту 2 документа, до 20 ноября 2020 года Агдамский район, согласно пункту 6, до 25 ноября 2020 года — Кяльбаджарский район, до 1 декабря 2020 года -Лачинский район были возвращены Азербайджану.

Таким образом, 28-летняя оккупация Лачина была прекращена 1 декабря 2020 года.