Даже самые оптимистически настроенные политические наблюдатели не отрицают, что в настоящее время противостояние между Западом и Россией находится на пике.

Причем, тут вовсе не имеется в виду только украинско-российская война.

Нет, как уже отметили в предыдущих статьях, организаторы апрельской встречи представителей США, ЕС и Армении, как бы не старались, все равно, не смогли скрыть ее геополитическую и геоэкономическую направленность.

В это не поверила в первую очередь, Россия, против которой эта встреча, пожалуй, была направлена – ее политики и дипломаты выступили с довольно резкими заявлениями по поводу организаторов названной встречи, призвали армянский народ не увлекаться геополитическими авантюрами западных стратегов…

В этом отношении можно без преувеличения сказать, что даже в странах Южного Кавказа политическая атмосфера находится в сильно перегретом состоянии – в Грузии и Армении наблюдаются явные политические волнения. В Азербайджане в этом отношении спокойно, но и тут идут бурные полемики касательно совместной политики Запада и Армении, особенно, Франции и Армении, плюс, не остаются незамеченными усилия нового геополитического четырехугольника — Тегеран-Дели-Афины-Ереван.

После упомянутой апрельской встречи нарушения режима прекращения огня на границе Азербайджана и Армении вновь получили систематический характер. Поступают все новые и новые сообщения о поставках оружия из Индии и Ирана в Армению, новая концентрация армянских войск на границе Азербайджана и Армении. Все это можно объяснить двумя обстоятельствами.

Во-первых, возможно, Запад дал армянам какие-то обещания. Во-вторых, не исключено, что армян «вдохновляют» недавно обещанные финансовые инъекции (около 400 миллионов долларов!), которые Ереван может спокойно направить на покупку нового вооружения, хотя и без этого в последнее время в армянской экономике чувствуется подъем. Экономические аналитики отмечают, что санкции против России, как говорится, сыграли на руку армянам. Поэтому у армян нет недостатка в средствах для покупки нового вооружения.

Скорее всего, очередное головокружение армян связано с геополитическими и геоэкономическими обещаниями Запада. Казалось, «шевеления» армянской оппозиции, прогнозы политических наблюдателей о ближайших волнениях в армянской политике должны были заставить армянские власти умерить свои еврострасти, но буквально вчера министр иностранных дел Арарат Мирзоян заявил, что его страна не будет участвовать в очередном мероприятии СНГ…

Надо отметить, что неспокойно и в соседней Грузии – «грузинские мечтатели» вновь вернули законопроект о об иностранных агентах в парламент. Все это привело к новому накалу политических страстей в Тбилиси – вновь наблюдается противостояние не только между оппозицией и властью, но и между правительством и президентом, т.к. последний еще при первых попытках правительства добиться принятия парламентом названного закона, заявила, что она воспользуется правом вето, чтобы остановить принятие данного законопроекта.

Как уже отметили чуть выше, всего этого нет в нашем Азербайджане –тут, пожалуй, скорее всего, наблюдаются антиевропейские страсти, нежели европейские – азербайджанцы недовольны тем, что Европа поддерживает Армению. Пожалуй, и власти страны не горят желанием проводить систематическую евронаправленную политику. Наоборот, буквально пару месяцев тому назад было открыто заявлено, что у Баку нет намерений интегрироваться в европейские структуры.

Но несмотря на это Генеральный секретарь НАТО свое недавнее южно-кавказское турне начал с Баку.

Что касается Европы, в настоящее время переживаются явные проблемы только в плоскости Совет Европы – Азербайджан. Остальные же противоречия пока носят потенциальный, скрытый характер – да, Европа поддерживает Армению, но пока делает вид, что ее усиление в Армении вовсе не направлено против Азербайджана. А есть ли планы Европы, непосредственно связанные с Баку?

Генеральный секретарь НАТО Й.Столтенберг в своем заявлении в Баку сделал один весьма тонкий намек: он обратил внимание на то, что до недавнего времени Швеция и Финляндия также проводили в военном отношении нейтральную политику, теперь же они члены НАТО!

А так, у Запада и Европы до сих пор было несколько целей касательно Азербайджана. Первая была связана с подписанием и реализацией нефтяных контрактов. Эта цель уже достигнута. Другой целью, пожалуй, проблемой для Запада и Европы была бывшая карабахская проблема, — она мешала им проводить свою политику в этом регионе.

Теперь складывается впечатление, что Европа открыто поддерживает Армению и выступает против теперешнего сценария разрешения бывшей нагорнокарабахской проблемы.

Мы не намерены полностью отрицать это обстоятельство. Но хочется напомнить одну интереснейшую деталь. Пару лет назад в ООН обсуждался вопрос о территориальной целостности Азербайджана. Тогда все три сопредседателя МГ воздержались, они открыто не поддержали территориальную целостность Азербайджана. Но она была поддержана большинством голосов других стран, в чем политические аналитики уловили скрытую поддержку и согласие Запада. На наш взгляд, теперь происходит тоже самое: чтобы успокоить недовольную армянскую диаспору, Запад делает вид, что якобы также недоволен нынешним состоянием дел в бывшей нагорнокарабахской плоскости, на самом же деле, он больше занят вытеснением России из Армении.

Поэтому считается, что у Запада остается еще одна цель в отношении Южного Кавказа: полная демократизация региона и его интеграция в европейские структуры. В этом отношении вовсе не забыт и Азербайджан. Считается, что и для Баку наступает третий этап западной геополитической волны или третий этап тесного сотрудничества с Западом.

Неслучайно, что подобные мысли вдохновляют и наталкивают некоторых азербайджанских оппозиционеров, которые в последнее время чуть отошли от активной политики, вновь вернуться в большую политику, т.к. и они считают, что первые два этапа уже пройдены – реализованы нефтяные контракты, решена бывшая нагорнокарабахская проблема. Значит, остается только одна проблема – полная демократизация Азербайджана и его интеграция вместе с другими южно-кавказскими республиками в европейские структуры…

Конечно, и на этом поприще придется вовсе нелегко. Накануне апрельской встречи Россия намекнула армянам, что она и в дальнейшем будет считать Армению своим «союзником», даже если она этого не захочет. Что касается Азербайджана, тут дело не только в России, хотя и это есть весьма серьезная проблема. Но кроме этого правящая политическая элита вовсе не заинтересована в реализации евроориентированной политики. Всего несколько недель тому назад на самом высоком уровне было заявлено, что для Азербайджана есть один адрес геополитической интеграции – это Содружество Тюркских Государств…