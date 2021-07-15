Мир находится на начальном этапе новой волны пандемии коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Сейчас мы находимся на ранних этапах третьей волны»,— сказал гендиректор ВОЗ в Женеве на заседании комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19. Его слова приводятся на сайте ВОЗ.

По его словам, на прошлой неделе в мире был зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом, а также смертности от последствий заражения коронавирусом. Количество летальных исходов увеличилось впервые после 10 недель снижения показателя. (kommersant.ru)