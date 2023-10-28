На Мальте началась третья встреча для подготовки саммита по реализации предложенной Украиной «Формулы мира», на ней представлены более 65 государств.

Как сообщает «Европейская правда», об этом объявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Встреча внешнеполитических советников и советников по вопросам национальной безопасности была анонсирована на 28-29 октября и является уже третьим таким событием – после встреч в Копенгагене и Джидде (Саудовская Аравия) ранее в этом году.

Андрей Ермак заявил, что на этот раз представлены более 65 стран – государства Запада и Глобального Юга.

«Международная поддержка украинской Формулы мира растет. Большое количество стран Глобального Юга, которые привлечены к встрече, является подтверждением этого. Это действительно демонстрация того, что мир заинтересован в справедливости и победе Украины», – отметил он.

По его словам, на встрече представят и обсудят конкретные планы реализации 5 пунктов Формулы мира: по ядерной безопасности, энергетической безопасности, продовольственной безопасности, гуманитарного направления (освобождение пленных и возвращение депортированных), восстановление территориальной целостности Украины и международного порядка.

Эти планы были наработаны рабочими группами, в которые вошли представители посольств разных стран и эксперты.

Ермак отметил, что эта очередная встреча является еще одним шагом к Глобальному саммиту мира.

В сообщении руководителя ОП не упоминается, какие страны представлены на встрече. В частности, неизвестно, присоединился ли Пекин: по информации СМИ, Китай не планировал участвовать. Участие Китая в прошлой встрече в Джидде глава МИД Украины Дмитрий Кулеба называл «суперпрорывом».

Дипломатический советник президента Украины Игорь Жовква накануне встречи говорил, что Киев ожидает участия представителей 70 стран. Он напомнил, что в предыдущем раунде переговоров в Джидде их было 43, а на первой встрече в Копенгагене – 15.