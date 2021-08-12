Чтобы начать очередную военную кампанию противник должен мобилизовать свои ресурсы. Но вряд ли это возможно в ближайшие сроки, т.к. разгромлены вооруженные формирования врага, выведена из строя вся военная инфраструктура на оккупированных территориях.

Даже одно важное составляющее из ресурсов противника – его людские ресурсы находятся в самом критическом состоянии. С одной стороны, демографические показатели, с другой — моральный дух у людей находятся на низшем уровне. Тогда невольно напрашивается резонный вопрос: К чему же истерические военные приступы врага?

Во-первых, Ереван хочет усилить давление на Россию перед сентябрем, когда в ОДКБ начнет руководить Армения. Неслучайно, что всплеск военной истерики мы наблюдали именно во время визита Генерального Секретаря Станислава Зася в Армению.

Привлечь ОДКБ в вооруженный конфликт с Азербайджаном – это мечта армянских политиков и дипломатов, особенно, военных. Но пока для этого даже предмета нет. Армянам кажется, что с началом демаркационных и делимитационных работ предмет нашелся, якобы Азербайджан проводит эту работу силовыми средствами.

Именно для этого Ереван провоцирует различные провокации вдоль границы с Азербайджаном. Но вряд ли этот номер армян найдет поддержку у Москвы и ее союзников. Армяне всегда стремились полностью подчинить политику Москвы интересам Армении. Но они этого не добились и никогда не добьются – потому что, Москва, как региональная держава имеет и другие интересы в южно-кавказском секторе своих границ.

Но держать все в напряженности, можно считать, что и в интересах Москвы. Кремль всегда опасался, что вслед за Грузией, и Азербайджан также начнет наращивать натовскую политику.

Баку в курсе этого, поэтому на тревоги по этому поводу он ответил тем, что стал членом Движения Неприсоединения.

Но Кремль будоражит сближение Баку с Анкарой –тут все гораздо сложнее, чем в случае с НАТО. По этой причине, держать Азербайджан в напряженности — отвечает интересам и Москвы.

Во-вторых, заморозить теперешнюю ситуацию в карабахском военно-политическом театре – вот, к чему стремится в последнее время Армения. Есть опыт ближневосточных стран. В том регионе глобальных военных противостояний нет, но локальные постоянно происходят. Глядишь, сообщают, что палестинцы или ливанцы атаковали ракетами Израиль. Это самый худший сценарий, и мы должны быть готовыми к подобному повороту событий.

Помнится, в начале Второй Карабахской Войны русские политологи намекали, что Азербайджан и Армения еще не знают настоящей войны, вот, когда ракеты полетят на Баку и Ереван, тогда они на практике столкнутся с настоящей войной. Надо сказать, что мы частично пережили это: наш город Гянджа был обстрелян ракетами, в результате погибли мирные граждане, дети и старики!

Заметим, что след армянских ракет потерялся – до сих пор не знаем, откуда же взялись у армян, например, ракеты «Искандер» — ведь в свое время, когда эти ракеты были привезены в Армению, россияне заявили, что они будут находиться на российских военных базах. Но они удивительным способом попали в руки армян именно во время Второй Карабахской Войны…

Поэтому узел отношений между Азербайджаном и Арменией вместо того, чтобы развязаться, наоборот, запутывается. Поэтому нам не следует расслабляться. Воинственная риторика может сопровождаться военными провокациями. Теперь у Армении новый министр обороны, но его риторика больно уж напоминает старого министра Давида Тонояна.

Израиль защищается от военных террористов «железным куполом». Думается, что нам есть что позаимствовать у Израиля.

Нельзя надеяться на Россию, т.к. и в ее интересах замороженный конфликт с частыми нарушениями режима прекращения огня. Потому что, тогда будет «предмет» для нахождения «российских миротворцев» в регионе…