Пожалуй, ответить на этот вопрос одновременно и легко, и в то же время, весьма трудно. Легко по той причине, что вторая карабахская война еще не завершилась. Несмотря на то, что год тому назад было подписано соглашение о прекращении огня, она все же продолжается (возможно, с перерывами и относительно малыми темпами!) – в течение последнего года не было ни дня, чтобы армяне не постарались совершить террор или же какую –то военную провокацию.

А так чтобы однозначно ответить на этот вопрос необходимо выяснить другой: кто же заинтересован в начале новых крупномасштабных военных действий? Подобные силы в первую очередь существуют в самой Армении. Там даже самые умеренные политические силы считают, что их страна проиграла не войну в целом, а лишь серию боев, несмотря на то, что они год тому назад подписали капитуляционный акт при участии России. Но эти силы в Армении не являются решающими, в противном случае, на последних выборах люди не отдали бы свои голоса за Пашиняна, который проиграл Вторую Карабахскую Войну. Другое дело, что сам Никол Пашинян является хитрым и коварным, как и все армяне. Он, если даже подпишет сотни договоров, в подходящей ситуации постарается взять реванш и нарушить условия договора, т.к. измена и предательство является характерной чертой армян.

Другим политическим вектором в конфликте есть Россия. В принципе, Россия должна быть заинтересована в том, чтобы в регионе был мир и стабильность. Потому на другую чашу весов поставлен миротворческий потенциал Москвы. Мир должен увидеть и убедиться, что Россия способна обеспечить мир в этом регионе, и судьбу хотя бы части постсоветского пространства можно доверить ей.

Но все это вовсе не является единственным мотивом, который двигает современную Россию. У Москвы имеются собственные геополитические мотивы. Во-первых, чтобы влиять на политику Азербайджана, чтобы держать его в определенной орбите должен сохраниться карабахский конфликт, т.к. именно с его помощью Москва, как правило, регулирует политическое поведение Баку. В этом мы наглядно убедились не только в течение последнего года, но и в течение тридцатилетней истории конфликта. Во-вторых, у России имеются геополитические планы в отношении Баку. Москва хочет видеть последнего в Евразийском Союзе и ОДКБ.

Даже в эти дни, когда в Стамбуле успешно прошел саммит Совет Сотрудничества Тюркоязычных Государств, где совещательный орган превратился в организацию и слово тюркоязычный было заменено на тюркский, мы подумали, что армяне начнут новые военные провокации. Дело в том, что в Москве прекрасно знают, что ядро тюркской интеграции составляют Анкара и Баку, поэтому при первой же возможности они стараются наказать Азербайджан.

Признаться, весьма трудно прогнозировать все цепочки этого сложного процесса. Конечно, можно сказать, что в конечном итоге обязательно победят справедливость и свобода, потому что выбрать политического партнера и своего союзника есть право Азербайджана.

Но проблема осложняется еще тем, что не только Россия ревностно относится к Азербайджану и Турции. Другие сопредседатели Минской Группы – США и Франция также считают, что они остались, как говорится, вне политической игры и разными способами стараются осложнить процесс, вернуть его в исходное положение. Но у этих господ следует спросить: чего вы добились в течение тридцати лет, чтобы Азербайджан вновь доверил судьбу процесса вам? Неужели вас не удовлетворяет такое обстоятельство, что Баку своими ресурсами выполнил требования четырех резолюций ООН, за которые голосовали и вы, т.е. Париж и Вашингтон?

Выходит, что нет. Посмотрите, что происходит. США не приглашает Анкару и Баку на виртуальную демократическую конференцию, которая состоится во второй декаде декабря. На одну минуту допустим, что Азербайджан молодое государство и имеет определенные трудности в области демократии. А что скажете про Турцию? Неужели уровень демократии в Турции несравним даже Грузией и Арменией?

Согласитесь, что это полнейший абсурд. Но называя это абсурдом мы ошибаемся, потому что это чистейшая тенденциозность. Плюс, причина ясна: очернить все мусульманские государства, навешать на всех один ярлык и загнать их в политический тупик…