Американская фармкомпания Johnson & Johnson (J&J) выделит $6,475 млрд для урегулирования претензий потребителей, связанных с десятками тысяч исков к компании из-за детской присыпки с тальком Johnson’s Baby. Об этом сообщает Reuters.

Сделка позволит компании урегулировать судебные иски путем подачи третьего заявления о банкротстве дочерней компании LTL Management, пишет издание. Предыдущие две попытки J&J разрешить судебные иски путем банкротства своей «дочки» были отклонены.

До этого 42 американских штата подали иски в отношении J&J из-за детской присыпки, которая могла вызывать рак из-за присутствия в ней канцерогенного асбеста. В 2020 году фармкомпания прекратила продавать товар в США и Канаде, при этом настаивая на его безопасности. Позже Johnson & Johnson пообещала полностью прекратить выпуск детской присыпки на основе талька.