Больше месяца минуло с того момента, как президент России Владимир Путин объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией» в Донбассе. Целью операции Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима», «демилитаризацию и денацификацию Украины», а также «предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации».

Президент РФ всю ответственность «за возможное кровопролитие» возложил на власти Украины. Априори было понятно, что все попытки Путина оправдать начало большой войны с Украиной звучат неубедительно. Но даже тогда мало кто мог предполагать, сколь чудовищными будут жертвы этого вопиющего преступления, за которое Россия и россияне, поддерживающие «линию партии и правительства» будут отвечать очень долго. # продолжает публикацию цикла статей-репортажей о войне, горе, крови и слезах, которые Россия принесла на украинскую землю (https://zerkalo.az/iz-buharesta-v-porubnoe-razrushennye-semi-chast-shestaya/; https://zerkalo.az/kak-oni-budut-otnositsya-kogda-vyrastut-k-rossii-chast-pyataya/; https://zerkalo.az/russkim-byt-stalo-toksichno-reportazh-o-vojne-chast-chetvertaya/ ; https://zerkalo.az/papa-ya-tak-zhdu-kogda-ty-k-nam-priedesh-chast-tretya/; https://zerkalo.az/kak-zhe-legko-mozhno-prevratit-v-sushhij-ad-zhizn-mirnyh-lyudej-chast-vtoraya/ ; https://zerkalo.az/spetsoperatsiya-ili-vojna-ona-i-est-vojna-chast-pervaya/ ).

…После пересечения границы, нам важно было добраться до дома до 22.00, когда наступало время комендантского часа. Блокпостов пришлось пройти немало. При этом, все стоящие там военнослужащие и члены территориальной самообороны были предельно вежливы. При этом пытаться шутить не нужно. Нервы у всех на пределе.

В общем, добрались мы до леса, в котором стоял большой, двухэтажный дом. Это была гостиница. Ну как была? И сейчас она таковой остается, просто посетители- все свои. Да, именно свои. Война вообще сильно объединила украинцев. Объединила в желании выжить, защитить свои семьи, дома, свою страну. В желании отомстить россиянам. Не русским, а именно россиянам.

Русских, как и азербайджанцев, грузин, белорусов даже в рядах защитников Украины немало. И к россиянам у всех очень конкретное чувство- ненависть. У меня оно, не скрою, тоже есть. Его просто не может не быть у любого совестливого человека, который видит, что российские оккупанты творят в стране, которую цинично называют «братской». А еще после того, как не видят массовых протестов в РФ. При этом видя одобрение со стороны большинства населения РФ чудовищных преступлений, насилия, мародерства «второй армии мира».

В нашем домике разместились те, кто создавал украинцам хорошее настроение- коллектив таких популярных шоу, как «Зважени та щасливи» и иных. У многих из них есть знакомые, коллеги в России. Общаться с ними, ясное дело, уже не получается. Потому, что невозможно общаться с теми, кто трусливо отмалчивается, никак не осуждая тот ужас, что принесли на украинскую землю российский военные преступники.

Такая вот «проверка на вшивость». Война вообще, как это ни цинично прозвучит, идеально проверяет всех. Все лучшие и худшие качества людей проявляются именно тут. Но в том-то и дело, что в то, что Россия начнет такую кровопролитную и жестокую войну против Украины, тут мало кто верил. Даже после аннексии Крыма и восьми лет войны в Донбассе. Даже после публиковавшихся в прессе сообщений о большой концентрации российской армии на границе с Украиной.

Приведу один пример. Буквально за три дня до начала войны, один мой новый знакомый купил в Киеве ресторан. «Своими руками отдал за него 300.000 долларов. Кто же мог поверить, что такое случится?!», — рассуждает он. И такого рода рассказов немало. Да и о чем говорить, если даже киевские риэлторы, за неделю до войны утверждали, что никакого падения цен на квартиры в столице Украины нет. Люди тоже думали, что если обострение и будет, то только в Донбассе. А жизнь, она вот как повернулась.

Но долго думать о сложных перипетиях жизни тоже было глупо. Перед каждым из нас стояла задача воссоединиться с семьей. Утром мы отправились в Черновцы. Оттуда, с железнодорожного вокзала, мы планировали добраться до домов, где нас ждали семьи. Фуаду нужно было в Кропивницкий, Ровшану в Киев, мне в Черкассы. Я был уверен, что имея кучу знакомых в Украине, мы без труда доедем до пунктов назначения. Как же я ошибался!

Война обнуляет любые связи. Даже те, кто обладает властью, но находится вдалеке от тебя, не смогут помочь. Просто запомните это, как аксиому. Поэтому, рассчитывать нужно на себя и на удачу. Таксисты, кстати, также «ловят момент». Заламывают просто космические цены, при этот отказываясь ехать на дальние расстояния. В итоге, видя невозможность совмещения поездки, мы разделились.

Ровшан поехал во Львов, планируя оттуда на поезде добраться до Киева. А мы с Фуадом решили ехать в Кропивницкий, а уже оттуда, переночевав у него дома, я поеду в Черкассы. На словах такой маршрут оказалось прочертить легче, чем на деле. И неизвестно, сколько бы мы стояли на железнодорожном вокзале, если бы не откликнулись владельцы микроавтобуса, который вез гуманитарную помощь из Черновцов в Днепр, через Кропивницкий.

За что, кстати, спасибо сервису «Бла-Бла-Кар». В Азербайджане его, увы, нет. А ведь его внедрение очень бы упростило и удешевило поездки на длинные расстояния. Принцип действия прост: любой автовладелец регистрируется на сервисе, оставляет данные своей машины, время выезда из одного пункта в другой. За очень небольшую сумму, часто меньшую стоимости автобусного билета из города в город, он набирает попутчиков.

Нас с Фуадом в качестве таковых подобрали два румына — Эдгар и Володя. Они и везли гуманитарную помощь из Черновцов. Фуад сел впереди, рядом с водителями. А мне досталось место в салоне. Там, открыв дверь, я увидел еще двух попутчиков- парня лет 35 и бабулю, как потом выяснилось, 83 лет. Они направлялись в Кривой Рог- родной город президента Украины Владимира Зеленского. Последнее, что мы увидели, отъезжая от железнодорожного вокзала в Черновцах — надпись на всю стену с указанием точного адреса, по которому стоит идти русскому военному кораблю.