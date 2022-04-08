Больше месяца минуло с того момента, как президент России Владимир Путин объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией» в Донбассе. Целью операции Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима», «демилитаризацию и денацификацию Украины», а также «предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации».

Президент РФ всю ответственность «за возможное кровопролитие» возложил на власти Украины. Априори было понятно, что все попытки Путина оправдать начало большой войны с Украиной звучат неубедительно. Но даже тогда мало кто мог предполагать, сколь чудовищными будут жертвы этого вопиющего преступления, за которое Россия и россияне, поддерживающие «линию партии и правительства» будут отвечать очень долго.

# продолжает публикацию цикла статей-репортажей о войне, горе, крови и слезах, которые Россия принесла на украинскую землю (https://zerkalo.az/kak-oni-budut-otnositsya-kogda-vyrastut-k-rossii-chast-pyataya/; https://zerkalo.az/russkim-byt-stalo-toksichno-reportazh-o-vojne-chast-chetvertaya/ ; https://zerkalo.az/papa-ya-tak-zhdu-kogda-ty-k-nam-priedesh-chast-tretya/; https://zerkalo.az/kak-zhe-legko-mozhno-prevratit-v-sushhij-ad-zhizn-mirnyh-lyudej-chast-vtoraya/ ; https://zerkalo.az/spetsoperatsiya-ili-vojna-ona-i-est-vojna-chast-pervaya/ ).

…Позавтракав тем, что продается в закусочной, находящейся прямо под отелем, в котором мы переночевали, двинулись в путь. При дневном свете Бухарест выглядел не так мрачно. Но все такие привычные нашему глазу четырех- и пятиэтажные жилые дома, на пространстве бывшего СССР, именуемые «хрущевками», также встречались довольно часто. Не знаю, зовутся ли они тут по имени кого-то из руководителей Румынии, но наследие прошлого тут никто не реставрирует, не пытается придать старым домам новый вид.

Увидел я и магазин «Березка». Как известно, в СССР это была сеть фирменных розничных магазинов, реализовывавших пищевые продукты и потребительские товары за иностранную валюту (иностранцам) либо за сертификаты, позднее — чеки Внешпосылторга и Внешторгбанка (советским загранработникам — дипломатическим, военным и техническим специалистам, в частности специалистам «Зарубежстроя» и членам их семей). В Бухаресте «Березка»- это сеть гастрономов, именуемых «русскими продовольственными магазинами». Продают там, преимущественно, товары из России, Беларуси и Украины. Но есть и продукция из Азербайджана, Армении, Грузии. Дипломатом тут быть вовсе не обязательно. Покупать все это могут рядовые румыны и гости румынской столицы за леи, евро, доллары.

А еще очень часто нам в пути встречались АЗС российской «ЛУКОЙЛ». Россияне купили нефтеперерабатывающий завод Petrotel Ploiesti и сеть из более чем 300 заправочных станций в 1998 году за 53 млн долларов. Сделка, уверен, оказалась очень выгодной и вложенные инвестиции принесли прибыль в десятки, если не в сотни раз большую. Протестов и требований закрыть АЗС «ЛУКОЙЛ» в Румынии, в связи с войной, развязанной Россией против Украины, тут нет.

Кстати, уже коли мы говорим про сеть АЗС в Румынии, то не могу не отметить, что самыми комфортными, удобными являются тут заправки государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). Замечу, что SOCAR вышла на румынский рынок в 2011 году с SOCAR Petroleum SA. В декабре прошлого года была открыта уже 67-ая АЗС нашей госнефтекомпании в этой европейской стране. Поверьте, увидеть логотип SOCAR в столь тяжелом путешествии, да еще и услышав позитивные отзывы румын о качестве работы нашей нефтекомпании — предмет особой гордости.

Едем дальше. Справа и слева мелькают частные дома. Удивило то, что в Румынии очень часто их возводят там, где вокруг совсем ничего не видно — ни магазинов, ни других построек. Вот стоит дом, в один или несколько этажей, а вокруг пустое пространство. Как там жить, зачем вообще возводить дома в таких местах — ответа на этот вопрос у меня не было.

А тем временем все ближе уже была румыно-украинская граница. Выехав из Бухареста ранним утром, мы добрались до пункта пропуска Порубное аж глубоким вечером. Там, прямо вдоль дороги, уже был сооружен палаточный городок. Волонтеры в белых накидках с красным крестом и без оного разносили еду и напитки тем, кто ночует в этих палатках или просто отправляется в долгий путь из Украины в Румынию.

Мы же пробирались в обратном направлении. Чем, кстати, сильно удивили стоявших в длиннющей очереди к пограничному пункту украинцев. «Что, хлопцы, не выпускают?», — поинтересовался у нас мужчина лет шестидесяти. «Мы не из Украины едем, а в Украину. Там у нас семьи», — ответил я. Семьи. Тут украинцы действительно стояли целыми семьями — отцы, мужья провожали своих жен, сыновей и дочерей. Со слезами на глазах. Не зная, когда они теперь увидятся, и увидятся ли вообще. Такова суровая правда войны.