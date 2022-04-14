Больше месяца минуло с того момента, как президент России Владимир Путин объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией» в Донбассе. Целью операции Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима», «демилитаризацию и денацификацию Украины», а также «предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации».

Президент РФ всю ответственность «за возможное кровопролитие» возложил на власти Украины. Априори было понятно, что все попытки Путина оправдать начало большой войны с Украиной звучат неубедительно. Но даже тогда мало кто мог предполагать, сколь чудовищными будут жертвы этого вопиющего преступления, за которое Россия и россияне, поддерживающие «линию партии и правительства», будут отвечать очень долго. # продолжает публикацию цикла статей-репортажей о войне, горе, крови и слезах, которые Россия принесла на украинскую землю (https://zerkalo.az/o-bespoleznosti-svyazej-i-polze-bla-bla-kar-chast-sedmaya/ ; https://zerkalo.az/iz-buharesta-v-porubnoe-razrushennye-semi-chast-shestaya/; https://zerkalo.az/kak-oni-budut-otnositsya-kogda-vyrastut-k-rossii-chast-pyataya/; https://zerkalo.az/russkim-byt-stalo-toksichno-reportazh-o-vojne-chast-chetvertaya/ ; https://zerkalo.az/papa-ya-tak-zhdu-kogda-ty-k-nam-priedesh-chast-tretya/; https://zerkalo.az/kak-zhe-legko-mozhno-prevratit-v-sushhij-ad-zhizn-mirnyh-lyudej-chast-vtoraya/ ; https://zerkalo.az/spetsoperatsiya-ili-vojna-ona-i-est-vojna-chast-pervaya/).

…Сказать, что это было очень долгое, сложное, изнурительное путешествие — значит ничего не сказать. Дело в том, что бабуля, которая вместе с мужем внучки направлялась из Черновцов в Кривой Рог, не совсем адекватно воспринимала происходящее вокруг нее. Она была убеждена в том, что я, Фуад и водители микр-автобуса, это все одноклассники ее внука.

Именно внука, а не мужа внучки. К нему она обращалась, как к собственному внуку, требуя поскорее «выкинуть всех своих друзей-двоечников из дома». Сначала это было смешно. Но потом бабуля стала озвучивать свои требования очень часто и настоятельно. При этом она принялась трясти кресло водителя, бить его по голове. Естественно, что все это увеличивало риск аварии.

Стали искать выход из создавшегося положения. Казалось нашли его, когда заехали в одну из лежавших по пути следования больниц, откуда вышла медсестра, сделавшая бабуле укол снотворного. Сразу скажу, что это не помогло! Причем, бабуле сделали такой же укол еще раз, часа через три. Опять бесполезно. Она засыпала на полчасика, после чего принималась снова требовать к себе внимания, озвучивая все новые и новые требования.

А мы, тем временем, заехали на одну из станций технического обслуживания (СТО). Нужно было поменять колеса. Так вот, там я увидел две дорогостоящие иномарки. Оказалось, что местные прохиндеи, дабы нивелировать риск отбора этих транспортных средств в пользу украинской армии, просто завезли их на СТО. Под видом требующих ремонта. Ну а сами, дабы не быть призванными в армию, перебрались в домик, расположенный в ближайшем лесу.

Так что, и такое имеет место быть в воюющей Украине. Героизировать всех, точно также, как и преуменьшать героизм ВСУ, не стоит. Каждый действует, исходя из собственного понимания реалий, из собственного воспитания, демонстрируя все свои лучшие или худшие качества. И очень, в этом смысле, порадовали украинские румыны, с которыми мы столкнулись на СТО. Они угостили нас кофе, заявив о своей готовности до победного конца бороться с российскими оккупантами. «Это наша земля, мы ее никому не отдадим. Тут родились и умерли наши предки, тут живем и умрем мы, тут будут жить наши дети и внуки. А россияне тут найдут только смерть», — уверенно заявили они. И это было еще одно доказательство того, сколь примитивны и глупы были расчеты военно-политического руководства РФ.

Там ведь реально верили в то, что подавляющее большинство граждан Украины спят и видят, как Россия оккупирует эту страну. Там верили, что российские войска будут встречать хлебом-солью, цветами. Сейчас, после провала планов по захвату Киева за считанные дни, после многочисленных фактов разгрома «второй армии мира», после огромного числа жертв среди российских военнослужащих — стало ясно, насколько это была примитивная и глупая иллюзия.

Отсюда и поиск виновных в этом провале. И мы уже слышим об аресте многих известных российских политиков, военачальников. Есть сведения и о чудовищных масштабах средств, что были прикарманены ими при создании примитивной иллюзии об Украине, «ждущей российские войска». Но все это уже неважно. Уже поздно, образно говоря, пить «Боржоми». Почки уже не работают. Украина уже победила. Пока в битве за Киев. А далее будет победа везде.

Но это будет позже. Еще, увы, будет разрушено немало домов в мирных украинских городах. Еще погибнет немало мирных жителей и военнослужащих Украины. Такова цена борьбы Украины и украинцев за свою настоящую, подлинную независимость. За право самим определять свое будущее. За исторический разрыв с Россией, которая принесла столько горя, бед, разрушений на украинскую землю.

А мы пока продолжали свой путь. Двигаться приходилось медленно еще и потому, что практически всю полосу, в том числе и нашу, заняли машины, двигавшиеся в обратном направлении. В какой-то момент нас чуть не вытолкнула на обочину вся эта лавина встречных авто. Пришлось Эдгару взять в руки гаечный ключ. Аргументы водителя с гаечным ключом в руках всегда более отрезвляюще действуют на собеседников. В итоге, нам уступали дорогу.

До Крапивницкого в конечном итоге удалось добраться уже после того, как наступил комендантский час. Соответственно, пришлось объясняться с ребятами, что стояли на блокпостах. Объяснились. Добрались до дома Фуада. Поужинали, легли спать. Я уже искал того, кто довезет меня из Крапивницкого в Черкассы. Казалось, что это несложная задача. Расстояние же было не очень большое. Но реалии снова оказались не такими, как ожидания…