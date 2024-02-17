Известие о смерти главного противника путинского режима и самого страшного врага лично самого российского лидера, даже имя которого Путин боялся произносить, застало лидеров мировой политики на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в чрезвычайной ситуации.

Простое совпадение ли смерть (убийство!?) личного врага Путина в день начала «оборонного Давоса», или это вызов российского режима миру, а может — предзнаменование для самой России?

Была ли смерть Навального насильственной с учетом того, что в авторитарной России, где все госучреждения находятся в абсолютной зависимости от властных структур, еще до судебно-медицинской экспертизы объявили причиной смерти «оторвавшийся тромб», судить сложно. Тем более что Навальный за день до неожиданной смерти появился в суде и даже шутил с судьей. И при жизни у него не диагностировали заболевания вен нижних конечностей, тромбофилию, тромбоз и пр. заболевания, которые могли бы вызвать тромбоэмболию.

Ясное дело, что сотрудники и врачи колонии могут указать любую причину смерти, найти «оторвавшийся тромб», сфальсифицировав протокол вскрытия. Кто же их проверит? Но если даже смерть заключенного №1 наступила по естественным причинам, ускорило ее тяжелейшее отравление «Новичком» и нечеловеческие условия содержания в заключении. Навального убивали методично, долго и мучительно, но сломать его воинственный дух, сопротивление мракобесию, силу воли так и не смогли. Еще одна смерть в списке чудовищных злодеяний путинского режима, хладнокровно убившего сотни тысяч людей в Чечне, в Грузии, в Сирии, в Украине, и даже в собственной стране.

Смерть российского Давида, не победившего Голиафа при жизни, несет в себе мрачную символику. Может именно эта смерть, наконец, переполнит чашу кровавых преступлений озверевшего от безнаказанности российского режима и придаст решимости недорослям мировой политики перейти от говорильни к действиям?

Да, мировые лидеры и ведущие международные организации уже успели обвинить напрямую российскую власть в смерти политика. Самые жесткие слова, как обычно, мы услышали из уст американского президента. Джо Байден заявил, что ответственность за смерть Навального несет Владимир Путин. «Российские власти расскажут свою историю. Но помните: Путин ответственен за смерть Навального», — сказал Байден. На вопрос, был ли убит Навальный, Байден ответил: «Мы точно не знаем, что произошло, но нет сомнений в том, что смерть Навального стала следствием действий Путина и его головорезов».

Президент Украины Владимир Зеленский однозначно заявил, что Алексей Навальный был убит Владимиром Путиным. Президент Франции Эммануэль Макрон с гневом и негодованием обвинил российские власти в гибели «самого известного критика Кремля». В заявлении Урсулы фон дер Ляйен и Жозепа Борреля говорится – «Его медленно убили президент Путин и его режим, которые ничего не боятся больше, чем инакомыслия со стороны собственного народа».

И, да, аресты и убийства стали основным инструментом борьбы российского режима с инакомыслием. Смерть Навального еще одна в дополнение к сотням тысяч убитых на войне с Украиной.

Символично, что главного и последовательного борца с кровавым режимом убрали именно в день, когда мировые лидеры собрались обсуждать европейскую безопасность. Какой месседж убийством борца за свободу и демократию отправила Россия Западу? Представлял ли какую-либо опасность власти отбывающий наказание в самой отдаленной точке империи Навальный? Нет, без сомнения. Все несогласные убиты, арестованы или покинули страну. Что тогда? Путинский режим снова бросил вызов Западу, продемонстрировав решимость продолжать убивать в условиях полной безнаказанности и ощущения триумфа вследствие творящегося в американском политикуме раскола элит и неспособности достижения консенсуса относительно поддержки Украины. Именно слабость и беззубость Америки, переставшей быть «мировым жандармом», неспособным приструнить и жестко наказать осмелевшую от вседозволенности Россию, позволили последней на протяжении двух лет бомбить и уничтожать Украину.

Казалось бы, что уже сегодня Байден, обещавший Путину в 2021 году «разрушительные последствия» смерти Навального в тюрьме, должен был отправить немедленно в Украину, находящуюся на переднем фронте борьбы с путинским режимом, сотни F-16 и ракет ATACMS, десятки тысяч беспилотников и прочего вооружения. Однако вместо этого Байден, напомнившим ему о своем обещании журналистам, лишь заявил, что «с тех пор Путин уже ощутил последствия — в виде санкций за начатую им войну в Украине».

Вы серьезно, и только-то?

Между тем, Путин пользуется бесхребетностью Байдена, который как президент самой могущественной страны в мире, мог бы одним росчерком пера закрыть вопрос. Все мы помним растерянного, тщедушного человека «под пледиком» на параде 9 мая в первый год войны, напуганного указом Байдена о ленд-лизе для Украины. Но последовавшая за этим медлительность в принятии решений и задержки с поставками необходимого вооружения позволили агрессору собраться, построить многоуровневую линию обороны, найти лазейки в санкциях и пути получения оружия от братьев-злодеев Ирана и КНДР, поддержку Китая, мобилизовать человеческие ресурсы и перевести ВПК на военные рельсы. И кто же после этого виноват в провале украинского контрнаступления? Голыми руками или с камнем в руках украинский Давид должен защищать себя, а заодно и Европу? Или украинцы должны позволить русским прорвать оборону и пойти на ближайшие страны НАТО? Может тогда они задействуют свою 5-ю статью? Или утрутся и скажут «божья роса»?

Станут ли после убийства Навального мировые лидеры более решительными в сопротивлении мировому злу? Или позволят Путину, как и Гитлеру, пройти галопом по Европе? Или Байден и вся его демократическая партия с леволибералами заодно с трампистами-республиканцами продолжат разглагольствовать и спорить, больше думая о своих теплых местах в Белом доме и в Сенате, чем о судьбе мира?

Вчера Байден сказал золотые слова — «Время идет. Часы тикают. Все мы должны понимать, что имеем дело с Путиным». И добавил – «Смерть Алексея Навального напоминает американцам о том, что стоит на кону, и что США необходимо продолжать финансировать Украину».

То есть, понимание чрезвычайности ситуации есть. Так действуй же, Америка! Останови агрессора, не дай разжечь мировое пламя, разверни ход истории, не дожидаясь достижения дна.