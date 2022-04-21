Более 50 дней прошло с того момента, как президент России Владимир Путин объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией» в Донбассе. Целью операции Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима», «демилитаризацию и денацификацию Украины», а также «предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации».

Президент РФ всю ответственность «за возможное кровопролитие» возложил на власти Украины. Априори было понятно, что все попытки Путина оправдать начало большой войны с Украиной звучат неубедительно. Но даже тогда мало кто мог предполагать, сколь чудовищными будут жертвы этого вопиющего преступления, за которое Россия и россияне, поддерживающие «линию партии и правительства», будут отвечать очень долго. # продолжает публикацию цикла статей-репортажей о войне, горе, крови и слезах, которые Россия принесла на украинскую землю (https://zerkalo.az/tsvety-i-slezy-na-8-marta-chast-devyataya/; https://zerkalo.az/gallyutsinatsii-babuli-i-kremlya-chast-vosmaya/ ; https://zerkalo.az/o-bespoleznosti-svyazej-i-polze-bla-bla-kar-chast-sedmaya/ ; https://zerkalo.az/iz-buharesta-v-porubnoe-razrushennye-semi-chast-shestaya/; https://zerkalo.az/kak-oni-budut-otnositsya-kogda-vyrastut-k-rossii-chast-pyataya/; https://zerkalo.az/russkim-byt-stalo-toksichno-reportazh-o-vojne-chast-chetvertaya/ ; https://zerkalo.az/papa-ya-tak-zhdu-kogda-ty-k-nam-priedesh-chast-tretya/; https://zerkalo.az/kak-zhe-legko-mozhno-prevratit-v-sushhij-ad-zhizn-mirnyh-lyudej-chast-vtoraya/ ; https://zerkalo.az/spetsoperatsiya-ili-vojna-ona-i-est-vojna-chast-pervaya/).

…Я уезжал из совсем другой страны. Да, несмотря на всю шаблонность этой фразы, именно она пришла на ум первой после возвращения в Черкассы. Оценивать масштаб изменений в Украине, находясь в постоянном движении, в пути из одного города в другой, и давать оценку переменам, пребывая постоянно в одном и том же городе — две разные вещи. Я вернулся в Черкассы, которые покинул всего за месяц до начала войны России против Украины. И это действительно были два разных города.

До начала войны это был город, живущий полноценной жизнью, с еще неубранными атрибутами празднования Нового Года. Магазины, кафе, рестораны — все работало в полную мощь. Никто не мог поверить, что когда-то российские самолеты будут летать над Черкассами, что над великим Днепром, в направлении Киева будут лететь снаряды. Никто не верил в то, что будут уничтожены Буча, Ирпень, Мариуполь, что Харьков будет подвергаться регулярным бомбовым ударам.

Никто не верил, что ежедневно придется хоронить соседей, друзей, знакомых, близких. Не верил, несмотря на то, что Россия уже аннексировала Крым и уже восемь лет поддерживала войну против Украины в Донбассе. Всем казалось, что президент России Владимир Путин должен понимать простую вещь — невозможно оккупировать всю Украину, с ее огромной территорией и населением, численностью свыше 40 миллионов человек.

Но попытки прогнозировать действия Путина исходя из простых логических выкладок, из соображений здравого смысла всегда были напрасной тратой времени. Он давно живет в мире собственных иллюзий. Говорил же Путин, что ему из мировых лидеров и поговорить не с кем. Вспоминал же Махатму Ганди. Нет, Ганди не воскрес. И реинкарнации его не произошло. Но сейчас Россия действительно превращается в государство-изгой. Что, кажется, мало беспокоит Путина.

Как сейчас пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, решение о вторжении в Украину Путин принимал в узком кругу «ястребов», в числе которых были министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Именно они, получается, должны нести самую большую ответственность за превращение жизни украинцев в кровавый ад.

Никому не пожелаю жить в доме с окнами, заклеенными скотчем — это светомаскировка. Никому не пожелаю по нескольку раз в час получать на телефон извещение о воздушной тревоге, с требованием отправиться в ближайшее бомбоубежище. Никому не пожелаю видеть страх в глазах своих детей при звуках сирены. Да, к счастью, Черкассы не подверглись разрушительным бомбежкам. Но жизнь с четким пониманием того, что в любой момент бомба может упасть на твой дом — это какой-то лютый ужас.

Практические пустые улицы города, очереди в магазины, заметно опустевшие прилавки. И предупреждения о нежелательности прогулок в соседнем лесу. В том самом, где совсем недавно ты бегал с семьей. Почему нежелательны такие прогулки? Потому, что можно не успеть добежать до подвала, который заменял нам бомбоубежище. Потому, что в лесу могли быть установлены растяжки. Увы, диверсионно-разведывательные группы, эти российские засланцы горя, высадились даже в Черкассах и области.

Плюс, и в этом главная проблема Украины, тут живет определенный процент людей, готовых предавать свою страну, свой народ, своих соседей, работая на Россию. Кто-то делает это за деньги, кто-то искренне верит в российскую пропаганду. Вне зависимости от причин, сам факт наличия даже маленького процента таких людей очень опасен в военное время. Они, как минимум, могут выполнять функции наводчиков, устанавливая маяки на объектах инфраструктуры, по которым потом российская армия будет наносить удары.

Да, периодически таких диверсантов, как и сторонников «русского мира», ловят по всей Украине. И нет никакой гарантии, что переловят всех. Некоторые могут затаиться. Правда, в больших городах это сделать проще. В городах поменьше, в поселках городского типа, в селах, деревнях, где все друг друга знают, это сделать сложнее. Но риск есть везде и всегда.

А ведь есть еще и фактор растущей безработицы. В итоге, очень многие украинцы покидают свою страну. Уезжают, в основном, женщины и дети. Мужчинам до 60 лет выезд из страны просто запрещен, хотя кто-то пытается обойти закон. Увы, уже было немало скандалов, связанных с доказанными фактами выезда из Украины мужчин до 60 лет. Соблазн перед получением большой взятки никуда не улетучился и в военное время. Жажда денег продолжает помогать игнорировать закон.

«Разберемся со всеми», слышу я в ответ от своих украинских друзей, когда мы обсуждаем эту злободневную тему. Надеюсь, что так оно и будет. Надеюсь, что украинским детям, женщинам, старикам не придется оплакивать смерть своих отцов, мужей, сыновей и дочерей. Именно эта надежда объединяет сейчас украинцев. Ее силу всеобщего единения перед лицом смерти или потери государственности недооценили Путин и все те, с кем он принимал решение о начале войны против Украины. И именно поэтому они проиграли. Это было понятно даже 8 марта, в темноте дома, жители которого собрались в прихожей, устав от постоянных призывов спуститься в бомбоубежище в момент очередного сигнала о воздушной тревоге…