Более 50 дней прошло с того момента, как президент России Владимир Путин объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией» в Донбассе. Целью операции Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима», «демилитаризацию и денацификацию Украины», а также «предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации».

Президент РФ всю ответственность «за возможное кровопролитие» возложил на власти Украины. Априори было понятно, что все попытки Путина оправдать начало большой войны с Украиной звучат неубедительно. Но даже тогда мало кто мог предполагать, сколь чудовищными будут жертвы этого вопиющего преступления, за которое Россия и россияне, поддерживающие «линию партии и правительства» будут отвечать очень долго. # продолжает публикацию цикла статей-репортажей о войне, горе, крови и слезах, которые Россия принесла на украинскую землю (https://zerkalo.az/gallyutsinatsii-babuli-i-kremlya-chast-vosmaya/ ; https://zerkalo.az/o-bespoleznosti-svyazej-i-polze-bla-bla-kar-chast-sedmaya/ ; https://zerkalo.az/iz-buharesta-v-porubnoe-razrushennye-semi-chast-shestaya/; https://zerkalo.az/kak-oni-budut-otnositsya-kogda-vyrastut-k-rossii-chast-pyataya/; https://zerkalo.az/russkim-byt-stalo-toksichno-reportazh-o-vojne-chast-chetvertaya/ ; https://zerkalo.az/papa-ya-tak-zhdu-kogda-ty-k-nam-priedesh-chast-tretya/; https://zerkalo.az/kak-zhe-legko-mozhno-prevratit-v-sushhij-ad-zhizn-mirnyh-lyudej-chast-vtoraya/ ; https://zerkalo.az/spetsoperatsiya-ili-vojna-ona-i-est-vojna-chast-pervaya/)..



…Я уже писал о том, что в период войны, тем более ведущейся Россией против всей Украины, когда бомбовые удары наносятся практически по всем городам, когда новой жертвой бомбежек может стать абсолютно любой новый жилой дом, больница, детский сад, школа в любом украинском населенном пункте, рассчитывать приходится только на самого себя. Никакие связи не работают. В очередной раз я в этом убедился в Кропивницком.

Еще будучи в Черновцах, я связался с руководителем одной из диаспорских организаций Кропивницкого. Сообщил о том, что нужно найти того, кто отвезет меня в Черкассы. В ответ услышал заверения, что никаких проблем с этим не будет. Мол, набери меня утром, уже на месте и все, машина с водителем будет найдена. Утро, звоню. В ответ слышу предложение приехать на городской автовокзал, дабы начать совместные поиски.

Приехал, навстречу мне из чудом еще не развалившегося «Жигуленка» вышел мужчина лет 60-ти. При этом вид у него был как у владельца нескольких яхт и с десятка самых дорогостоящих авто. Выйдя, он еще и проверил сигнализацию на «Жигуленке», цена которого вряд ли превышала среднюю зарплату в Азербайджане. «Идем, чай попьем», — предложил мне собеседник.

Я принялся убеждать, что важнее найти машину для поездки в Черкассы, а уже потом можно будет думать о завтраке. Глава диаспорской организации в ответ принялся сетовать на то, что практически все азербайджанцы уехали из Кропивницкого и потому крайне сложно найти кого-то, готового мне помочь. Почему обо всем этом нельзя было сообщить мне заранее, он не ответил. Но подошел к стоявшему на обочине владельцу «ГАЗ-31».

Начались переговоры. Они были короткими. Услышав о том, что ехать нужно в Черкассы, то есть за 200 с лишним километров, таксист сразу отказался. Он заверил, что через пять минут должен отвести кого-то из родственников из одного пункта города в другой. Сразу замечу, что и через час, что длились наши поиски, его машина стояла на прежнем месте. Вместе с самим «спешившим» водителем.

На самом автовокзале к нам подошли ребята из территориальной самообороны. Попросили показать паспорт. Увидев наш, азербайджанский, принялись выяснять друг у друга, какую позицию в войне занимает наша страна в войне. Развернулась дискуссия, участники которой отчаянно путали Азербайджан с Арменией и даже с Узбекистаном. Вежливо указал на их ошибку, привел кучу доказательств поддержки нашей страной Украины.

«А тут у тебя Румыния написана!», — хитро прищурясь обратился один из листавших мой паспорт. Ему явно показалось, что он вывел меня на чистую воду. «Это румынская виза», — объяснил я местному «Пинкертону». После чего, меня попросили показать телефон и содержимое переписок в соцсетях и в Вотсап. Показал. И свои статьи тоже. Поблагодарили, вежливо распрощались. Поиски авто продолжились.

В итоге, после долгих шатаний, завтрака с чаепитием, глава местной диаспорской организации предложил позвонить в службу такси. Звонили на авось, но нам повезло. Девушка сообщила, что есть водитель, готовый отвезти в Черкассы. Созвонились, встретились, договорились о цене. Попрощавшись с лидером местной диаспорской организации, я тронулся в путь.

Саня, так звали таксиста, сам был родом из Донецкой области. Из той ее части, что давно под российской оккупацией. Семью он перевез во Львов, сам зарабатывает частным извозом. Он рассказал о том, что видел, как украинцы на дорогих авто прорывались в Молдову. «Они готовы были платить любые деньги за возможность убежать из страны в момент войны. А на помощь армии у них и сотни гривен не выпросишь!», — возмущался Саня.

Увы, не только он рассказывал мне истории, свидетельствовавшие о том, что война выявляет не только героев, но и мерзавцев. Беседа на эту тему у нас завязалась интересная. Саня рассказал о том, что знает многих азербайджанцев, которые сейчас воюют за Украину или помогают ей покупкой обмундирования, медикаментов, продуктов питания. Так, беседуя, мы проехали блок-посты, маленькие деревни, в некоторых из которых вообще не было асфальта.

Совсем уже рядом были Черкассы. На одном из последних блок-постов ребята из ТСО раздавали всем проезжающим женщинам цветы. Война войной, а 8 марта никто не отменял. И я был очень рад, что успел вернуться домой именно в этот день. Цветы супруге, теще, дочери. Слезы радости. Я дома. Я там, где живут самые родные мне люди. И просто невозможно описать все те чувства, которые накрывали после этой долгой дороги домой.