В течение последних нескольких часов жители Баку приносят к зданию посольства Израиля цветы и детские игрушки — в знак солидарности с израильтянами, потерявшими своих близких в результате вчерашнего вторжения вооруженных формирований ХАМАСа и «Исламского джихада».

В местных СМИ и социальных сетях никаких инициатив или призывов по этому поводу не было. Люди приходят к зданию посольства спонтанно.

До сих пор израильские официальные источники сообщили о 700 убитых и 2200 раненых. Среди примерно сотни захваченных и переправленных в сектор Газа людей есть маленькие дети.