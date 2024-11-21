Уже дно?

Азербайджанский футбол убивают. Методично, монотонно, с какой-то непонятной ненавистью и безрассудством. Уже долгие годы. Последний удар, надеемся, пока не смертельный, был нанесен в последнем матче группового этапа Лиги Наций в Швеции. Сборная Азербайджана бесславно завершила свой путь в этом турнире, уступив хозяевам с разгромным счетом – 0:6. В принципе, поражениями сборной наших болельщиков не удивишь, тем более мы были свидетелями проигрышей и с более «крутыми» разницами в счете. Но тут дело в другом. После этого фиаско наши, с позволения сказать, футболисты, официально оформили себе путевку в лигу «Д» данного турнира, где собраны самые слабейшие коллективы Европы. Согласитесь – событие «эпохальное», даже для наших. Но прискорбность момента усугубляет еще и то, что в лиге «С» Азербайджан сменит Сан-Марино. Вот так. Кажется, мы уже достигли дна в этом виде спорта, дальше некуда. Но, не будем зарекаться, кто знает, кто знает…

Первый виновник — АФФА

Кого обвинять в таком плачевном состоянии дел? Безусловно, первый и главный виновник – АФФА. Именно этот орган отвечает за состояние национального футбола. Точнее, это теоретическая выкладка. По сути, федерации совершенно наплевать на это, и она ни за что не отвечала, не отвечает, и, похоже не собирается в таком раскладе менять что-то в ближайшее время. Из месяца в месяц обитатели здания на проспекте 8 Ноября исправно получают зарплату, которая никак не связана с результатами сборной. Проигрывает команда, играет вничью, выигрывает (ну, это чисто гипотетически) – без разницы. Это никак не влияет ни на материальное обеспечение чиновников от футбола, ни на их моральное состояние. Проиграли? Ну, и ладно. А когда выигрывали-то? Вот так и живут. Бездари и неучи, морящие отечественный футбол.

Второй виновник — АФФА

Второй виновник – опять-таки, АФФА. За долгие годы в федерации так и не поняли, что дом надо строить с фундамента. Если фундамент замшелый, или вовсе, как у нас, его нет, то сколько бы не вкладывали в это строение, путного ничего не выйдет. АФФА годами выискивает по разным странам футболистов с азербайджанскими корнями, чтобы хоть как-то укомплектовать коллектив. Потому что доморощенных, способных даже на то, чтобы просто отбегать 90 минут, попросту нет. Словом, федерация нацелена на банальное очковтирательство, на сиюминутные результаты. Иногда, ранее, это получалось. Ведь раз в году даже палка стреляет. Но в этом отборочном цикле не получилось. Почему? Да потому что федерация даже приличную палку не смогла сварганить. Что должен был сделать дедушка Фернанду Сантуш? Он последний, кого повернется винить язык. Он просто действует рационально. Прекрасно понимает, что отныне никаких серьезных предложений не последует, ни от клубов, ни от сборных. Его век прожит. Так отчего бы не поживиться в далеком Азербайджане? Работа не пыльная, зарплата — приличная, гарантии – железные: контракт «3+1». Живи, не хочу. Попросят уйти? Что ж, уйдет он не с пустыми руками, точнее, карманами. Так что, вариант для Сантуша беспроигрышный.

И опять — АФФА

А начинать федерации надо именно с фундамента. Миллион раз сказано, повторим для особого «одаренных» в миллион первый раз: без детского футбола будущего у этого вида спорта в Азербайджане попросту НЕТ! Старшее поколение прекрасно помнит: практически во всех дворах Баку ребята гоняли мяч. Причем всех возрастов и во все времена года. Не нужны были не особые покрытия, ни душевые, не самые классные мячи. Всё это заменялось любовью к этому виду спорта. Нет, мы, конечно, не против современных полей и площадок со всеми условиями. Но ведь всё это предлагается за определенную плату, которую не каждый родитель может осилить. А ведь именно с детского футбола и начинается Большой футбол. А его, этого детского футбола, у нас и нет. Потому как никто из чиновников не желает работать на перспективу. Им не хочется ждать годами. Им нужно здесь и сейчас. Чтобы хоть что-то получилось. Например, выиграть какой-то никому ненужный в турнирном плане матч, и выдать ночную поллюцию за феноменальный футбольный оргазм, ибо никто в азербайджанском футболе – ни федерация, ни футболисты, ни болельщики толком и не знают, как выглядит последнее.

В ожидании «волшебного» пинка

А что теперь? Как всегда, в последние десятилетия – ждать и надеяться. Надеться, что найдется в Азербайджане пара-тройка людей разумных, разбирающихся в футболе. Что наконец начнут вкладывать в детский футбол. Что, если и не сейчас, то через несколько лет с азербайджанского футбола удастся смыть клеймо вечного лузера. Надеемся. Но одной надеждой это дело не выгорит, это мы знаем точно. Нужна крепкая рука. И… Очень сильный пинок под зад. Всем, кто сейчас засел в здании АФФА, потягивает кофеёк и не думает отдавать свой теплый кабинет и уютное кресло. Вот с этого пинка и надо начинать. Это – просто необходимость.