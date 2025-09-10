Израильская армия нанесла удары по стартовым позициям ракет хуситов, их штаб-квартире, зданию Министерства обороны и военным лагерям.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Исраэля Каца.

«Мы обещали нанести ещё один сокрушительный удар, и сегодня мы нанесли ещё один сокрушительный удар по хуситам в Йемене. Армия обороны Израиля только что атаковала военные лагеря хуситов в Сане и других районах Йемена, включая их пропагандистскую сеть. Длинная рука Израиля доберётся до любой точки, угрожающей нашим гражданам», — подчеркнул Кац.

Израильские СМИ сообщают что атака по Сане — это самый дальний полет, совершенный ВВС Израиля с начала войны — более 2350 км.