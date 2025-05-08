Атаки мятежников-хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах» по территории Израиля приведут к тяжелым последствиям для них и Ирана. С таким предупреждением выступил израильский министр обороны Исраэль Кац.

«Если хуситы продолжат обстреливать нас (Израиль), то Израиль нанесет по ним серьезные удары. Армия обороны Израиля готова к любой миссии. Я также предупреждаю иранское руководство, которое финансирует, вооружает и управляет террористической организацией хуситов: система прокси-контроля окончена, а «ось зла» рухнула, вы (иранское руководство) несете прямую ответственность [за атаки хуситов]. То, что мы (Израиль) сделали с «Хезболлах» в Бейруте, с ХАМАС в Газе, с [бывшим президентом Сирии Башаром] Асадом в Дамаске и с хуситами в Йемене, мы сделаем с вами в Тегеране», — написал Кац в X.

«Мы никому не позволим причинять вред Израилю, а тот, кто причинит вред нам, понесет тяжелый урон», — продолжил глава МО Израиля. Он добавил, что еврейское государство «в состоянии защитить себя самостоятельно от любой угрозы и любого врага». «Это было верно в условиях многочисленных вызовов в прошлом и останется таковым в будущем», — отметил Кац. (ТАСС)