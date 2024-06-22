Министр экономики ФРГ Роберт Хабек предупредил правительство Китая об экономических последствиях поддержки России в ее войне против Украины. Германские и европейские интересы в сфере безопасности напрямую затронуты войной в Украине, заявил он в ходе встречи в субботу, 22 июня, в Пекине с главой могущественного Госкомитета КНР по делам развития и реформ (китайский Госплан) Чжэн Шаньцзе.

«Мы по-другому и, безусловно, не столь жестко подходили бы к анализу наших зависимостей от сырья, от технических продуктов, если бы не было этой войны и если бы России не оказывалась поддержка. Эти вопросы не разделить. Это уже сейчас оказывает негативное влияние на наши прямые отношения», — отметил Хабек.

В торговом конфликте вокруг китайских электромобилей германский министр призвал китайскую сторону серьезно отнестись к выводам Еврокомиссии, которая обвинила Пекин в несправедливом субсидировании электромобилей и пригрозил ему высокими пошлинами.

Китай в ответ объявил об антидемпинговом расследовании в отношении импортируемой из ЕС продукции, в том числе свинины и побочных продуктов. Китай 20 июня также обвинил Брюссель в том, что она выдвигает чересчур детальные и объемные вопросы в рамках расследования субсидирования китайских электромобилей.

Роберт Хабек подчеркнул недопустимость изоляции рынков, но указал и на неприемлемость несправедливой конкуренции, когда государство оказывает предпочтения своим предприятиям. В этом не могут быть заинтересованы ни Германия, ни Китай, констатировал министр. (DW)