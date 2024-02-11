Бывший премьер-министр Нидерландов Дрис ван Агт умер вместе с женой Эугенией. Это случилось 5 февраля, однако информация об их смерти появилась только сейчас. Супруги, в последнее время тяжело болевшие, прибегли к эвтаназии, которая в Нидерландах легальна. Обоим было по 93 года.

Ван Агт в 1970-х возглавлял партию «Христианско-демократический призыв», и с 1977 по 1982 годы был премьер-министром страны. Впоследствии он был комиссаром провинции Северный Брабант, представителем Евросоюза в Японии и США.

В 2019 году ван Агт перенёс инсульт, после которого его здоровье полностью не восстановилось. Его жена Эугения в последние годы тоже тяжело болела. Супруги решили прекратить свои страдания и уйти из жизни «рука в руке». Они прожили вместе 70 лет. (svoboda.org)