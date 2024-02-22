Президент США Джо Байден 22 февраля встретился в Сан-Франциско с Юлией Навальной – женой российского оппозиционера Алексея Навального, который умер в колонии – и ее дочерью Дашей.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Как сообщили в Белом доме, Байден выразил семье Навальных соболезнования из-за смерти оппозиционера и «выразил свое восхищение его чрезвычайным мужеством» и борьбой против коррупции.

Он также подтвердил, что США 23 февраля объявят о «новых серьезных санкциях» против России в ответ на смерть Навального, репрессии и агрессию России, а также ее жестокую и незаконную войну в Украине.