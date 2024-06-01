Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с вдовой Алексея Навального Юлией. Об этом в соцсетях сообщила команда Навального.

Француский лидер и Юлия Навальная обсудили, как Франция может помочь российскому гражданскому обществу, в том числе за пределами РФ.

В начале мая Навальная побывала в Сербии, где встретилась с президентом страны Александаром Вучичем и его супругой Тамарой.

Алексей Навальный был заключен в исправительной колонии №3 «Полярный волк». 16 февраля 2024 года управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что во время прогулки мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание, а прибывшие на место медики не смогли его спасти.