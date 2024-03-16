Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын вместе с дочерью в пятницу руководил учениями частей воздушно-десантных войск Корейской Народной Армии (КНА), передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Учения нацелены на проверку готовности воздушных десантников к мобилизации по любому оперативному замыслу в неожиданной ситуации военного времени, на оценку их практических навыков, примененных к подходящим способам ведения различных боевых действий», — сообщает агентство.

Вместе с Ким Чен Ыном на наблюдательном пункте находилась его дочь. Они вместе наблюдали за солдатами в бинокль, а затем спустились вниз, чтобы посмотреть на стрельбы вблизи и поприветствовать военных.

В ходе учений прошла высадка десанта на позицию условного противника и захват гипотетического объекта.

Отмечается, что северокорейский лидер остался доволен учениями и похвалил бойцов, заявив, что солдаты явно подготовлены «не только в идейно-политическом отношении, но и военно-техническом и физическом планах».