Казахстан и Узбекистан намерены совместно улучшать экологическую ситуацию в Аральском бассейне.

Как передает # со ссылкой на Zakon.kz, депутаты Мажилиса казахстанского парламента 13 марта приняли в работу соответствующий проект закона.

Депутат Едил Жанбыршин сообщил, что сотрудничество будет осуществляться по следующим основным направлениям: первое – предупреждение и контроль загрязнения атмосферного воздуха и воды, управление твердыми бытовыми отходами, сохранение биологического разнообразия, разработка совместных мероприятий по улучшению экологической ситуации в аральском бассейне, проведение мониторинга окружающей среды, формирование совместных образовательных институтов, подготовка кадров, а также стороны будут принимать все необходимые меры для предупреждения чрезвычайных ситуаций, наносящих вред окружающей среде.

Между Казахстаном и Узбекистаном также будет создана специальная комиссия.