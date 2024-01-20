В последние несколько лет Казахстан все чаще подвергается вербальным выпадам со стороны отдельных российских политиков и кремлевских пропагандистов. Похоже, что негативные высказывания некоторых российских деятелей становятся опасной тенденцией.

Так, еще в 2020 году депутат Государственной думы России Вячеслав Никонов заявил, что нынешние территории Казахстана были «подарены» Россией.

«Казахстана просто не существовало», — сказал тогда Никонов, добавив, что «Северный Казахстан вообще не был заселен». «Они существовали, но гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана — это большой подарок со стороны России и Советского Союза», — подчеркнул он.

Впрочем, что взять с депутата, если ранее, в 2014 году сам президент РФ Владимир Путин заявил, что «у казахов никогда не было государственности». Типично имперское мышление, которое было реализовано на практике 22 февраля 2022 года в Украине, которую, по словам Путина, «создал Ленин».

Особое рвение в эскападах против Казахстана проявила российско-армянская «омерзительная парочка» Маргарита Симоньян- Тигран Кеосаян. Спустя пару дней после начала массовых беспорядков в Казахстане в январе 2022 года, в результате которых в страну были введены силы ОДКБ, Маргарита Симоньян разродилась постом в своем телеграмм-канале. И, судя по содержанию, это был не просто пост, а ультиматум Марго к властям Казахстана. Она потребовала (?!) выполнения шести «условий» в обмен на военную помощь в разгоне массовых протестов.

Крым — признать.

Кириллицу — вернуть.

Русский язык – второй государственный, как в Киргизии.

Оставить в покое русские школы и не врать Начальнику, что и как.

Выгнать антироссийские НКО.

Внятная братская внутренняя политика, исключающая игры с нациками.

«Ибо неча», — констатировала Симоньян.

Можно было бы списать слова Марго на нездоровую психику, бред сумасшедшей, если бы не одно НО. Симоньян, будучи верной служанкой Кремля, даже в отхожее место не ходит без указки сверху. Тем более, выступать с подобным провокационным заявлением.

Эстафетную палочку от своей «благоверной» перенял бездарный ведущий примитивной передачи «Международная панорама» Тигран Кеосаян. В частности, пропагандист осудил Казахстан за отмену парада в честь Дня Победы. «Казахи, братья, это чё за неблагодарность? Вы правда решили, что Россия куда-то испарится, иммигрирует на Марс? На Украину гляньте внимательно, подумайте серьёзно. Если вы и дальше считаете, что можно быть такими хитрожопыми и вам за это не будет ничего, ха-ха-ха, вы ошибаетесь», — сказал он.

И опять же цепной пес Кремля не решился бы угрожать Казахстану украинским сценарием, не будь на то воля его хозяев. Кстати, Кеосаян за свою «смелость на расстоянии» угодил в «черный список» МИД Казастана.

И вот к российско-армянскому семейному тандему присоединилась еще одна представительница «древнейшего» народа, телеведущая Тина Канделаки. Правда, она армянка только по матери, но ее бездумные слова и поступки свидетельствуют, что Тина дала бы фору многим чистокровным армянам.

Тема та же: недовольство Казахстаном. Накануне телеведущая Тина Канделаки заявила, что в Казахстане «медленно, но верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне». «Минтранспорта республики захотело переименовать несколько ж/д станций и заменить русские названия на казахские. К примеру, предлагают заменить станцию «Уральск» на «Орал», «Узень» на «Жаңаөзен».

Как показывает опыт Прибалтики, это очень опасная тенденция. Здесь тоже всё начиналось с малого, а потом превратилось в настоящий снежный ком: закрывали русские школы, убирали советские памятники, запрещали русский язык и, наконец, выгнали пенсионеров на мороз», — написала Канделаки.

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Так и хочется сказать, Тина, ну какое твое собачье дело до минтранспорта чужой республики, но воздержимся. Лучше обратимся к минтранспорту.

Действительно, на каком правовом основании вы принимаете подобные «безответственные» решения, не получив соизволения самой Канделаки? Можно же было пригласить ее, проконсультироваться, а уж потом переименовывать названия.

Кстати, о переименованиях названий. В октябре прошлого года в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий использование названий населенных пунктов, «оскорбительных, уничижительных, принижающих достоинство жителей». Депутаты неожиданно для себя на карте России обнаружили ряд названий разной степени неблагозвучности. «Пуково, Бухалово, Лох, Мусорка, Шалава — все это названия реальных населенных пунктов в разных уголках России — выяснили парламентарии. Их жители с самого детства сталкиваются с грубыми шутками.

Почему же Канделаки не возмутилась тем, что депутаты вознамерились изменить исконные названия населенных пунктов, тем более, отражающие российскую действительность? Или все же парламентарии получили от нее «добро»?

А вы знали, что полное имя Тины – Тинатин? И сия дама, ни у кого не спросив разрешения, сократила имя. Думаю, что казахстанские власти должны выразить протест по поводу неподобающей выходки Тинатин Канделаки.

А на бред Канделаки лучше всех ответила казахстанская журналистка Динара Сатжан. Она напомнила Канделаки, что Казахстан – независимое государство и казахстанцы сами решают, как называть свои ж/д-станции.

«Во-вторых, Казахстан все годы своей независимости постепенно возвращает родной язык, потерянный за годы Советской власти. В-третьих, русский язык официально употребляется в нашей стране наравне с казахским, а казахский — государственный.

И это закреплено в нашей Конституции. Статья 7. Ж/Д-станции не переименовывали, как Вы пишите, а это их правильные территориальные наименования на казахском языке.

Причем тут вытеснение русского? И мы в нашей стране говорим не только на государственном, но и на русском и английском языках. В этом наша сила!», — сказала Сатжан.

Проще говоря, Канделаки посоветовали заниматься своими делами, и не совать свой полуармянский нос в чужие…