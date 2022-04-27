Два месяца прошло с того момента, как президент России Владимир Путин объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией» в Донбассе. Целью операции Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима», «демилитаризацию и денацификацию Украины», а также «предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации».

Президент РФ всю ответственность «за возможное кровопролитие» возложил на власти Украины. Априори было понятно, что все попытки Путина оправдать начало большой войны с Украиной звучат неубедительно. Но даже тогда мало кто мог предполагать, сколь чудовищными будут жертвы этого вопиющего преступления, за которое Россия и россияне, поддерживающие «линию партии и правительства», будут отвечать очень долго. # продолжает публикацию цикла статей-репортажей о войне, горе, крови и слезах, которые Россия принесла на украинскую землю (https://zerkalo.az/ruka-rotenbergov-i-rabochij-rot-tiny-kandelaki-chast-odinnadtsataya/ ;https://zerkalo.az/kogda-i-pochemu-proigral-vladimir-putin-chast-desyataya/; https://zerkalo.az/tsvety-i-slezy-na-8-marta-chast-devyataya/; https://zerkalo.az/gallyutsinatsii-babuli-i-kremlya-chast-vosmaya/ ; https://zerkalo.az/o-bespoleznosti-svyazej-i-polze-bla-bla-kar-chast-sedmaya/ ; https://zerkalo.az/iz-buharesta-v-porubnoe-razrushennye-semi-chast-shestaya/; https://zerkalo.az/kak-oni-budut-otnositsya-kogda-vyrastut-k-rossii-chast-pyataya/; https://zerkalo.az/russkim-byt-stalo-toksichno-reportazh-o-vojne-chast-chetvertaya/ ; https://zerkalo.az/papa-ya-tak-zhdu-kogda-ty-k-nam-priedesh-chast-tretya/; https://zerkalo.az/kak-zhe-legko-mozhno-prevratit-v-sushhij-ad-zhizn-mirnyh-lyudej-chast-vtoraya/ ; https://zerkalo.az/spetsoperatsiya-ili-vojna-ona-i-est-vojna-chast-pervaya/).

Спасибо тебе, Хмельницкий!

Мы благополучно проехали город Гайсин в Винницкой области. За окном мелькали все новые и новые населенные пункты. И очень много, написанных везде, пожеланий России, ее армии, ее военному кораблю, ее президенту. С четким указанием маршрута, по которому всем им, по мнению украинцев, быстро и не сворачивая, нужно идти. Уверен, что даже после окончания войны, еще долгие десятилетия в глазах украинцев, особенно детей, россияне будут ассоциироваться с бедой, слезами, кровью, варварством. Но президент России Владимир Путин и принимавшие вместе с ним решение о нападении на Украину персонажи не думают о столь далекой перспективе. Им важно сохранить власть и капиталы здесь и сейчас. Поэтому они продолжают войну, превращая некогда мирные, красивые города в объекты уже нанесенных или потенциальных бомбовых ударов. И Хмельницкий, в который мы въехали, был одним из таких городов.

Город переполнен внутренними переселенцами и поэтому приходилось радоваться тому, что нас хоть где-то разместят. Разместили в итоге в здании Хмельницкой областной филармонии. Замечу, что отсчет своей истории филармония ведет с далекого 1938 года, Ее деятельность однажды уже была прервана войной, Второй Мировой. Восстановилась она в 1945 году. И вот сейчас, после начала войны, с которой Россия пришла в Украину, деятельность Хмельницкой филармонии была прервана.

Кстати, в то просторное белое здание, в котором мы оставались, филармония переехала только в 1982 году. Получается, что в этом году юбилей, сорокалетие переезда. Только вот не до празднеств там сейчас. Здание филармонии, по сути, превращено в хостел. Тут размещают внутренних переселенцев, проезжих. Благо, гостевые комнаты позволяют устроиться довольно комфортно. Да, ванная и туалет были этажом ниже, но сама комната, где было несколько кроватей, включая двухярусную, а также стол, была большой и удобной.

Нужно было закупить продуктов на утро и в дорогу, поэтому мы вышли в ближайший супермаркет. На вопрос о том, куда лучше пройти для покупок, ответил бодрый, одетый в спортивную форму дедушка, как оказалось, ему 75 лет. Он передвигался по городу на велосипеде. Его с собой он вывез в Хмельницкий из Луганской области. Перебрался сюда он еще в 2014 году. Говорили мы с ним прямо около памятника Богдану Хмельницкому. Их, таких памятников Гетману Войска Запорожского, полководцу и политическому деятелю по всей Украине довольно много. Но именно в этом городе установлен, наверное, самый большой, внушительный из них. Сфотографировавшись на его фоне, мы отправились в ТРЦ «Квартал». Его нам посоветовал спортивный переселенец из Луганской области. По пути увидели дома, украшенные муралами, а также памятник жертвам так называемого «геноцида армян». Ну как памятник? Красный хачкар, привезенный из РА. Стоит он в крайне незаметном месте, между домами, подъехать сюда невозможно, только пройтись. В общем, втиснули этот хачкар кое-как и кое-куда, зато шума по этому поводу в свое время было много. Лично я, глядя на все это, в очередной раз убедился, что слухи о невероятном влиянии армянской диаспоры в Украине сильно преувеличены.

А вот улицы Хмельницкого довольно широки. Есть много места для пеших прогулок, нет оккупации дорог со стороны машин. А еще на здешних автобусных остановках установлены телевизионные экраны и все могут послушать выпуски новостей, увидеть выступления президента Владимира Зеленского. В условиях войны это очень правильное решение.

Да, замечу также, что никакого дефицита продовольствия, а он имел место в иных городах Украины, в Хмельницком не было. Полки магазинов были забиты, как и в мирное время. И, кстати, там же, перед входом в продовольственный магазин, был организован сбор помощи армии. Девушка-волонтер вручала всем желающим список продуктов питания, необходимый бойцам ВСУ, и каждый скупал то, что мог, передавая все купленное ей.

Я заполнил тележку всем, что туда только влезло, внеся свою скромную лепту в помощь украинской армии. После чего, закупившись всем необходимым, мы вернулись в филармонию, которая стала местом нашего ночлега. А уже утром, позавтракав и поблагодарив за ночлег ребят из филармонии, мы отправились по адресу, откуда в Стамбул, минуя Румынию и Болгарию, отправлялись большие, комфортные автобусы.

Все будет Украина!

В салоне были в основном женщины и дети. Лишь несколько мужчин, не граждане Украины, сопровождали их. Водители-турки обещали довезти до Стамбула ровно за сутки. В итоге они ошиблись в расчетах на несколько часов, но это нормально в сложившихся условиях. До румынской границы было не так и близко. И многие пассажиры во все глаза смотрели в окна. Словно пытаясь навсегда запомнить увиденное. Неизвестно же, когда им удастся вернуться обратно в Украину.

В основном собравшиеся в нашем автобусе ехали в Анталью. Стамбул был перевалочным пунктом. При этом, были и те, кто ехал в Анталью наобум, не имея там заранее арендованного жилья. «На месте как-нибудь разберусь, там же наших немало, помогут», — рассказывала попутчице блондинка лет сорока. Она ехала с двумя детьми, младший из которых мыл совсем крохотным.

Надо признать, что сама поездка была очень комфортной. Мы даже не заметили, как доехали до украино-румынской границы. Вышли, началась проверка. Мужчин проверяли особенно тщательно. Меня отвели в сторону, попросили показать телефон, содержание переписок в Вотсап. Показал заодно и свою страницу в Фейсбук. А там — переписка с Алексеем Арестовичем. Я заранее интересовался у него, как действовать, если на границе ко мне возникнут вопросы. Они возникли, как и следовало ожидать. Это нормально, война идет в стране.

«Настоящий?», — спросил пограничник, указывая на профиль Арестовича. Я его заверил, что да. «Передай ему, что мы держимся, что победим. Все будет Украина!», — попросил молоденький пограничник. Вот, передаю его слова через статью. Все действительно будет Украина. Потому, что Украина сражается на своей земле, за свои дома, за свое будущее. А российские оккупанты всего лишь выполняют волю помешанного на идее возрождения СССР диктатора.

Да, замечу также, что и на румынской, и на болгарской, и на турецкой границах мы очень быстро прошли паспортный контроль. Все понимали, что люди едут из страны, объятой войной. И все стараются помочь, как могут. Вот и на территории Румынии, когда мы остановились около одного кафе, чтобы перекусить, в салон автобуса вошел турок, проживающий в Румынии. Он сообщил, что долгие годы занимался бизнесом в Украине. сейчас он выехал, но считает своим долгом помогать украинцам. Он бесплатно раздал всем пассажирам соки, булочки, сендвичи, влажные салфетки. Такая вот акции солидарности и благотворительности от неизвестного турка в румынской ночи.

Проехали, наконец, и болгаро-турецкую границу. Дети прильнули к окнам и начали снимать видео. Было видно, что Стамбул, в который мы уже въехали, произвел на них шокирующее впечатление. Да, это огромный мегаполис, который даже взрослого, впервые его увидевшего, способен сильсе будет Украина!но удивить, а тут — дети. Бежавшие от войны, привыкшие к вою сирен, к необходимости прятаться в подвалах. Им пришлось слишком многое перенести за очень короткий срок. Но теперь они были в безопасности. А это — самое главное. В остальном же, все будет Украина!