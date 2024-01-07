С нового года освобождаются от подоходного налога 200 манатов дивидендов, полученные от вкладов физических лиц в национальной валюте, которые вложены на срок не более 18 месяцев. Кроме этого, вводится мораторий на этот налог для срочных вкладов свыше этого срока, говорится в поправках в Налоговый кодекс.

Напомним, что февральским решением власти отказались продлить продолжительный семилетний мораторий на этот 10-процентный государственный сбор, что в целом было воспринято отрицательно. Многие представители местных экспертных кругов заявили про ожидания оттока вкладов из банков. Однако негативные прогнозы не оправдались. В Центробанке подсчитали, что банковские вклады населения, включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью, выросли в январе-ноябре на 6,7% — до 12 млрд 524,9 млн манатов.

Надо признать, что срочные депозиты, несмотря на это решение, продолжали расти на протяжении всего истекшего года, но беспокойство по поводу их оттока почему-то не утихало в парламенте страны и местной экспертной среде. В итоге часть дивидендов от вкладов все же решили освободить от налога. Соответствующие изменения претерпел Налоговый кодекс.

Как отмечает в беседе с # депутат Милли Меджлиса, эксперт Вугар Байрамов, поправки в налоговое законодательство начали действовать уже с 1 января. Они предусматривают налоговые льготы по дивидендам от вкладов физических лиц в банках страны. Так что, отныне процентные доходы по депозитам, размещенным физическими лицами в национальной валюте на срок 18 месяцев и более, будут полностью освобождены от налога. Ежемесячный доход в размере 200 манатов по депозитам, хранящимся в банке менее этого срока, тоже освобожден от государственного сбора. Иными словами, в обоих этих случаях вкладчики не будут платить подоходный налог, поясняет он.

Скажем, если доход от вклада в размере 24 тыс. манатов, вложенного под 10 процентов годовых, составляет 2400 манатов, тогда в месяц вкладчик получает 200 манатов прибыли, которая больше не облагается подоходным налогом. При сумме вклада в размере 30 тыс. манатов, вложенного на тех же условиях, годовой доход составит соответственно 3 тыс. манатов, а ежемесячный — 250 манатов. Только 50 манатов из этой суммы подлежат налогообложению. Так что, вкладчик заплатит государственный сбор в размере 5 манатов в месяц и 60 манатов в год.

Другой пример: если гражданин положил в банк 50 тыс. манатов под 8 процентов годовых, его годовой доход составит 4 тыс. манатов. Соответственно, подоходным налогом будут облагаться только 1600 манатов (4000 – 2400=1600 AZN).

По мнению аналитика, мораторий приносит очевидную пользу, однако следует еще подумать над тем, как добиться полноценного пользования этой льготой. Выход вовсе не платить налог тоже есть. Если упомянутые 50 тыс. манатов вложить в два банка по 25 тыс. манатов в каждый, то можно вовсе избавить себя от необходимости платить государственный сбор, говорит В. Байрамов. Следуя этой логике, чтобы не платить налог с дивидендов от более крупных вкладов, например, 100 тыс. манатов, эти деньги можно делить и размещать в разных банках. «В результате это, с одной стороны, поможет гражданам в полной мере воспользоваться налоговыми льготами и не платить никаких налогов, а с другой – понизит уровень концентрации в банковском секторе», — говорит депутат.

Здесь уместно заметить, что тема налоговых преференций для вкладчиков не теряет своей актуальности с начала прошлого года. Многие представители местных экспертных кругов считают, что истекший мораторий по подоходному налогу мешает перетоку средств населения из кэша и недвижимости в банки. Кроме этого, беспокойство Центробанка вызывает приверженность вкладчиков стратегии размещения краткосрочных депозитов. В своем недавнем заявлении глава ЦБА Талех Кязымов сообщил, что 73 процентов вкладов, размещенных в азербайджанских банках, не превышает 30 тыс. манатов. По его словам, суммы сокращаются с февраля минувшего года. «Вызывает беспокойство и то, что доля депозитов сроком до одного года в общем объеме вкладов достигла 81 процента», — сообщил Т. Кязымов.

Отечественные аналитики объясняют преобладание краткосрочных вкладов неуверенностью вкладчиков в долгосрочных перспективах, особенно банковской системы, вплоть до опасений отъема более крупных вкладов. Располагающие средствами граждане, как отмечают эксперты, отдают предпочтение различным вариантам хранения своих сбережений. Как правило, часть денег кладется на банковский депозит, другая хранится дома, возможны варианты с покупкой недвижимости в стране или за рубежом.