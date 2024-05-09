Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении экс-главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Валерия Залужного с военной службы, а после сделал его послом в Лондоне, сообщают украинские СМИ.

Соответствующий документ опубликован на сайте президента.

«Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды», – указывается в тексте документа.

Между тем, после увольнения с военной службы, Зеленский назначил экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

«Назначить Залужного Валерия Федоровича Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», – говорится в тексте указа от 9 мая, опубликованном на сайте главы государства.