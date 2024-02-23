Президент Украины Владимир Зеленский отвечая на вопрос эфире FoxNews, почему уволили главнокомандующего Вооруженными силами генерала Валерия Залужного и ключевое руководство ВСУ, сказал, что это перезагрузка, перестройка и изменение менеджмента военного командования.

Президент отметил, что мы не говорим об изменении курса наших действий, мы только «говорим о вещах, которые долго не менялись».

«Мы должны быть быстрее, это означает, мы должны упускать всю бюрократию, которая у нас есть. У нас нет другого шанса. Мы должны быть умными, технологически оснащенными и быстрыми. Время — это деньги, а в нашем случае это не деньги, а жизни людей», — рассказал он.

У Зеленского также спросили, о награде Героя Украины для Залужного, и означает ли это, что генерал и в дальнейшем будет поддерживать политику президента или, возможно, он уйдет в оппозицию.

На что Зеленский ответил, что это выбор Залужного: «Он защищал нашу нацию и нашу страну. Я предоставил ему титул Героя Украины, потому что я очень благодарен ему за это». (pravda.com.ua)