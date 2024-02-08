Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Провели серьезный разговор, в том числе и по поводу перестановок в ВСУ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети.

«Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины», – написал президент.

После встречи украинские СМИ сообщили, что Залужный уходит в отставку, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Напрямую об этом не заявляли ни Зеленский, ни Залужный — оба лишь анонсировали грядущие изменения в руководстве ВСУ.

«Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины. Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные Силы Украины. Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве ВСУ. Время для такого обновления — именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде. Обязательно одержим победу!», — именно так говорится в сообщении Зеленского, которое опубликовано в его соцсетях. Пост сопровождается совместной фотографией с Залужным, на которой оба жмут друг другу руки.

Валерий Залужный, комментируя встречу с Зеленским, также витиевато сообщил, что «принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии».

Стало известно, что Зеленский подписал указ о назначении нового Главнокомандующего ВСУ. Им стал генерал-полковник Александр Сырский.