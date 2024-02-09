Новый главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский в пятницу, 9 февраля, выступил с первым обращением в этой должности после назначения накануне.

Поблагодарив военнослужащих, Сырский сообщил, что в повестке дня ВСУ «стоят новые задачи». «Прежде всего, это четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров», — заявил он.

К первоочередным задачам Сырский отнес военную логистику и соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением подразделений, обучением и подготовкой личного состава.

«Внедрение новых технических решений и масштабирование успешного опыта, как например, применение беспилотных систем, современных средств радиоэлектронной борьбы является одним из будущих векторов построения победы в нашей освободительной войне», — заявил Сырский. По его словам, только «изменения и постоянное усовершенствование средств и методов ведения боевых действий» позволят Украине добиться успеха.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне сменил главнокомандующего ВСУ, отправив в отставку Валерия Залужного и назначив на эту должность бывшего командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. (DW)