Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский во время рабочей поездки на Донбасс назвал главные задачи, ныне стоящие перед Силами обороны Украины. Об этом говорится в его сообщении на Facebook-странице.

«Главная моя задача – эффективно использовать боевые возможности вооружения и военной техники наших подразделений для нанесения максимальных потерь противнику и уничтожения значительной части его артиллерии и бронетехники; удержать занимаемые позиции и восстановить положение там, где мы отошли», – отметил военный.

По его словам, для усиления обороны на главных направлениях необходимо грамотно распределять резервы.

«При работе с командирами бригад основное внимание обращаю на то, как организована работа на пунктах управления по огневому поражению противника, на своевременность и адекватность принятых решений в соответствии с сложившейся обстановкой и на поддержание постоянного взаимодействия между частями и подразделениями», – резюмировал Сырский.