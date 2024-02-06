Уже прошло более недели с того момента, как Зеленский предложил Залужному уволиться, а тот отказался. И прошло уже два дня, как Зеленский лично подтвердил намерение уволить главкома. Но, до сих пор отставки так и не произошло. При этом, нет никаких четких комментариев от властей на тему «зачем увольнять Залужного, какие к нему претензии?»

Это создает простор для формирования в обществе своих версий, преимущественно негативных по отношению к Зеленскому, основным мотивом которого все чаще называют политический – опасение конкуренции со стороны популярного главкома.

Поэтому очевидно, что для президента, если он уже решил уволить Залужного, нет смысла особо тянуть. Но решение пока официально не озвучивается. Почему?

— Первое – учитывая неоднозначную реакцию, которую может вызвать увольнение Залужного в армии, в обществе и на Западе, Зеленский хочет представить это как часть общего плана по кадровому обновлению власти. То есть, уволить не только Залужного, но и еще кого-то «до кучи». Из его слов следует, что масштаб перестановок может быть значительным. Вплоть до отставки премьер-министра, например. Хотя, даже смена премьера будет, по сути, технической переменой, так как Банковая продолжит управлять правительством через парламентское большинство. Но, с точки зрения, пиара это может быть преподнесено как «кардинальное обновление власти» и ответ на запрос общества.

— Второе – президент все-таки пытается убедить Залужного подписать рапорт на отставку по собственному желанию и принять предложение о переходе на другую работу. Это снизит риск того, что главком сходу уйдет в оппозицию к президенту и начнет его критиковать публично.

— Третье – президенту нужно время, чтоб определиться с преемником Залужного и согласовать его кандидатуру с западными партнерами. Несмотря на то, что Вашингтон уже публично заявил, что это дело Зеленского — увольнять главкома или нет, в данном заявлении при желании можно увидеть и определенный подтекст: «вы вправе уволить Залужного, но и ответственность за последствия вся на вас будет». А потому Банковая, вполне вероятно, чтоб перестраховаться, попытается получить одобрение нового кандидата от западных партнеров. И, не исключено, тут и возникла задержка, так как на Западе предложенный кандидат мог вызвать сомнения.

В последние дни озвучивается и еще одно объяснение задержки с отставкой главкома — якобы Зеленский хочет на Залужного «повесить» возможные неудачи ВСУ в Авдеевке, где сейчас очень сложная ситуация. Впрочем, эта версия может быть верна только если, к примеру, командование уже запланировало на ближайшее время отступление из города или из большей его части. Потому что в ином случае вряд ли Зеленский будет ставить важнейшее кадровое решение в зависимость от развития военной ситуации в Авдеевке, где развязка может наступить как через несколько дней, так и через несколько месяцев. (Страна)