В случае вооруженного конфликта между Россией и НАТО войскам Североатлантического альянса необходимо будет «нейтрализовать» Калининград, заявил экс-главком НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

«В случае войны Калининград необходимо будет нейтрализовать, чтобы российские сухопутные войска — вероятно, действующие через вассальное государство Москвы, Беларусь, — не смогли взять под контроль критически важный Сувалкский коридор, который проходит вдоль границы между Литвой и Польшей», — написал он в своей статье для Bloomberg.

По его словам, после присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу НАТО может использовать Балтийское море для давления на Калининград, который является «географическим клином» между другими членами альянса. Он добавил, что основная часть Балтийского флота России базируется в Калининградской области, а в самом городе размещены значительные военно-воздушные и ракетные силы.

По мнению Ставридиса, членам альянса следует опасаться угрозы российского вторжения в страны Балтии.

«Некоторым эта угроза может показаться преувеличенной — каковы шансы, что Путин создаст крупный кризис на море или вторгнется в одну из стран Балтии? Что ж, три года назад идея о том, что он начнет нападение на Украину, тоже казалась маловероятной», — подчеркнул экс-главком НАТО в Европе.

Ранее аналогичное заявление делал посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс. «После того как Швеция была интегрирована в альянс, Балтийское море стало внутренним морем НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов НАТО, Калининград будет «нейтрализован» первым», — писал он в соцсети Х.

После вступления Швеции в НАТО Россия провела несколько учений по подготовке к войне в Балтийском море. 27 февраля экипажи российских кораблей — носителей противокорабельных ракет «Калибр» и «Москит» — отработали на учениях уничтожение целей условного противника, а через месяц экипажи двух российских подводных лодок отрепетировали на учениях подводную дуэль.

В то же время президент РФ Владимир Путин заявил, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО. «Нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений. <…> С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все», — отметил Путин.

Между тем война России с НАТО станет неизбежной, если западные страны решат отправить в Украину свои войска, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, точно так же должны оценивать эту ситуацию и страны, которые решат помочь Киеву отправкой военных. (moscowtimes.ru)