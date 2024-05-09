В советское время одним из популярных лозунгов был девиз: «Партия сказала – надо! Комсомол ответил – есть!». И не имело значения, какую задачу перед комсомольцами поставят престарелые, находящиеся на грани маразма бонзы КПСС. Надо, значит, надо.

Свыше 30 лет как СССР отправлен на свалку истории, однако традиции некогда великой державы все еще живы в современной России. Правда, комсомола как такового нет, но зато есть правящая партия. Пусть и не КПСС, а «Единая Россия», но замашки председателя этой организации почти ничем не отличаются от «генсековских» предшественников.

Все те же заоблачные цели, те же невыполнимые задачи, все то же очковтирательство. Помнится, один из генсеков КПСС Никита Хрущев в 60-ые годы прошлого века даже назвал точную дату, когда в СССР наступит коммунизм – 1980.

Итак, нынешний предводитель единороссов, новый старый президент России Владимир Путин поставил перед гражданами страны архиважную задачу: он потребовал, чтобы россияне рожали больше детей и жили… до 80 лет.

И это вовсе не шутка, а вопрос государственного значения. Если кто не верит, приведем текст официального документа.

В России в ближайшие годы должны резко вырасти рождаемость и продолжительность жизни, говорится в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Согласно документу, который размещен на сайте Кремля, через 6 лет суммарный коэффициент рождаемости в стране (СКР, среднее число детей на одну женщину репродуктивного возраста) должен вырасти до 1,6, а к 2036 году — до 1,8.

Ожидаемая продолжительность жизни россиян, согласно указу Путина, с текущих 73,4 года должна увеличиться до 78 лет к 2030 году и 81 года — к 2036-му.

Перефразируя известное русское выражение, можно сказать: вот тебе бабушка и Владимиров указ! (спокойно, бабушки, вас это не касается… наверное). Как говорил Гоша из фильма «Москва слезам не верит»: «Вечер перестает быть томным». Хотя в данном случае, не только вечер, но и остальное время суток.

Да уж, создал президент РФ для своих сограждан проблемку. Я бы даже сказал, проблемище. Отныне россияне, забросив все свои дела, должны заниматься исключительно вопросами рождаемости. Тем более, что часики тикают, так как указ вступил в силу со дня подписания. Так что, нужно спешить.

Не знаю, кто составлял текст указа, и кто надоумил Путина на столь «гениальное решение», но он обладает выдающимся чувством юмора. А вот простым россиянам с их северным темпераментом и неравнодушным отношением к алкоголю не до смеха. В буквальном смысле придется попотеть, причем, порой, и безрезультатно.

Действительно, партия то сказала: надо, а если «комсомол» не может? Или не хочет? Как быть? Это посложнее стахановского труда будет. Не звать же на помощь более результативного «шахтера».

В этой связи возникает еще один вопрос: что будет с теми, кто не выполнит план? Лишат незадачливого «работягу» орудия производства как ни к чему не годный инструмент? Да и кто будет контролировать весь этот процесс, и, главное, каким образом? Установят в каждом доме, каждой квартире камеру наблюдения?

Видимо, так. У подданных не должно быть никаких секретов от своего государя. А манкирование своими обязанностями будет приравниваться к государственной измене.

Второй вопрос ничуть не легче первого: дожить до 80 лет. Но как это сделать? Понятно, что каждый хочет пожить на белом свете как можно дольше, но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Если тебе Всевышний отмерил срок, к примеру, до 40-50 лет, то как бы ты не тужился и напрягал мышцы определенной части тела, до 80-ты никак не дотянешь. Или Путин считает, что он обладает властью сильнее, чем Создатель?

Есть такой короткий анекдот про ту же партию и комсомол: «Партия сказала «Надо», Комсомол ответил «Есть» и дружными рядами ринулся в столовую». В современной России этот анекдот приобретает иной оттенок с другой концовкой: …дружными рядами ринулся в спальню…