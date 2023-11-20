24 февраля 2022 года Россия, нарушив все нормы международного права, вторглась в Украину. За пару часов до начала военного вторжения президент России Владимир Путин выступил с обращением к народу, в котором пояснил основные тезисы нападения на Украину. Или, говоря языком Кремля, ключевые цели, так называемой специальной военной операции.

Они сводились к двум пунктам: остановить «геноцид» в Донбассе и «денацифицировать» украинскую власть.

В России не только военно-политический истеблишмент, но и накаченная ударной дозой украинофобии российская общественность (во всяком случае, большая часть) полагали, что война с Украиной окажется легкой прогулкой. А некоторые ярые адепты кремлевской идеологии, брызгая слюной, и вовсе утверждали, что оккупационные войска возьмут Киев за три дня.

Прошло почти два года, однако российские войска особыми успехами похвастаться не могут. Сплоченный украинский народ, несмотря на неравные силы, дает достойный отпор оккупантам, каждый день отправляя в Россию все новые и новые «грузы 200».

И если вначале войны большинство зомбированных россиян было настроено оптимистично с верой в борьбу с «нацизмом», то сегодня особого воодушевления не заметно.

Даже ежедневные победные реляции, которые изрыгают пропагандисты со всех российских каналов, не могут приободрить народ. Да, согласно опросам, россияне единогласно поддерживают внутреннюю и внешнюю политику президента, особенно, что касается войны с Украиной. Но все это «липа».

Потомки гомосоветикус, в чьих сердцах все еще здравствует дух 37-го года сталинских времен, усиленно поддакивают, выражая полную поддержку линии партии и государства. А иначе, как пелось в одной песне, «не посадят как Манделу, так по штату сократят».

Кстати, за инакомыслие, входящее в разрез с государственной политикой, немало деятелей искусства и культуры, актеры, певцы, общественные деятели, стали жертвами «охоты на ведьм». Кого-то посадили, кто-то уехал, а те, кто остался, предан анафеме.

А российские пропагандисты продолжают гнуть кремлевскую линию, утверждая, что «СВО» преследует исключительно благородную цель – избавить Украину от «нацистов».

Но так ли это на самом деле? Естественно, каждый здравомыслящий человек понимает, что все это большая фикция и ложь. Цель совсем иная. Но, согласитесь, что услышать истинную причину российского вторжения из уст «кремлевской собачонки» из журналистской среды – это другое.

Так, известная пропагандистка Маргарита Симоньян объявила, когда лидер РФ Владимир Путин пойдет «на прекращение огня» с Украиной.

Журналистка перечислила основные тезисы Кремля о том, что Россия сама решит, когда и при каких условиях идти на мир, на одном из российских каналов.

В этом контекста она прокомментировала, может ли Россия поменять «военный» курс, в случае переизбрания президента США в 2024 году.

«Ну какая глупость! Путин не заинтересован в уступках не потому, что придет Трамп, или Вася Пупкин, или Роман Бабаян станет президентом США… Это вообще не имеет к этому никакого отношения! Путин не пойдет ни на какие уступки вообще!», — разошлась Симоньян.

Она уточнила, что Путин будет готов к «прекращению огня» только тогда, когда Россия обеспечит безопасность границ, а где заканчиваются эти границы, Россия решит сама.

Интересно, Симоньян сама поняла, что сказала? Ведь фактически она чуть ли не открытым текстом заявила, что борьба с «нацизмом», «денацификация», предотвращение «геноцида» в Донбассе – это ширма. Ширма, за которой плохо скрываются имперские замыслы российского президента.

По словам Симоньян, только Москва решает, в каких границах должна быть Россия. А это означает, что Кремль в случае поражения Киева, может и не остановиться, и расширить свои границы, «денацифицируя» Польшу, Эстонию, заодно и Финляндию.

И в этом случае, никакая, хотя бы для виду, «отмазка» в стиле: это личное мнение Симоньян — не прокатит. Ни у российских ведущих многочисленных политических ток-шоу, ни завсегдатаев этих «клубов болтовни» нет, и быть не может собственного мнения.

Да, все они говорят разными формулировками, но все эти «вербальные ручейки» стекаются в одну полноводную «кремлевскую реку».

Таким образом, вырисовывается интересная дилемма. С одной стороны, Симоньян, как и все остальные «рупоры Кремля», и слова не молвят без директивы «сверху». А с другой стороны, она опровергает слова Путина и разоблачает миф о «денацификации». Да уж, задала Марго задачку. Сам черт ее не разрешит…