Похоже, «Евровидение» в Азербайджане ждут перемены. Официальный клуб фанатов «Евровидения» – OGAE Азербайджан выступил с официальным обращением к национальной вещательной компании – ОТВ и делегации Азербайджана на «Евровидении».

Президент OGAE – Азербайджан Фариз Гасымлы сообщил #, что к данному шагу его и членов организации подтолкнула обеспокоенность текущей неблагоприятной ситуацией вокруг участия нашей страны на песенном конкурсе, апогеем которой являются слабые результаты в финале, а также полуфиналах конкурса в течение 2 лет подряд.

«В этом году мы не просто едва прошли в финал, но, к сожалению, даже не получили ни одного балла в телевоутинге (голосование зрителей) в полуфинале, а также почти не получили баллов в финале», — подчеркнул Гасымлы.

В частности, в обращении OGAE говорится:

«Мы призываем нашу национальную вещательную компанию (ОТВ) и делегацию к радикальным изменениям. В первую очередь к кадровым перестановкам в составе, а также реструктуризации и пересмотру подхода к процессу выбора артистов и песен.

Мы считаем, что текущий состав делегации должен быть пересмотрен и изменен, а национальный отбор должен стать более транспарентным, модернизированным и ориентированным на местных композиторов.

Наши слабые или частично слабые результаты последних 8 лет рефлектируют о том, что инвестиции в иностранных композиторов и поэтов-песенников, а также других деятелей шоу-бизнеса, не приносят нужных дивидендов. Поэтому мы ждем действий и назревших изменений в подходе Азербайджана к «Евровидению 2023!».

Комментируя данное заявление Фариз Гасымлы отметил, что репутация Азербайджана на евроконкурсе начинает меняться не в лучшую сторону:

«Обидно, учитывая, что наша страна уверенно занимала лидирующее рейтинговые позиции на конкурсе, и как говорят фаны, за первые 6 лет мы успели побывать на всех строчках топовой пятерки. Кроме того, мы единственная страна – рекордсмен по количеству 12 баллов: в 2013 году в финале мы получили наибольшее количество наивысшего балла за всю историю, хоть в итоге и заняли 2 место. Разочаровывает, что в последние годы мы стабильно не попадаем даже в топ – 10», — считает эксперт «Евровидения».

По его словам, западные страны, а также организаторы конкурса — Европейский вещательный союз весьма придирчиво относятся к Азербайджану.

«В этом году было дисквалифицировано наше профессиональное жюри. Сейчас бессмысленно разбираться, по какой причине — никаких доказательств со стороны организаторов так и не последовало. Учитывая все это, мы должны изменить подход к организации «Евровидения» и сделать его более местным. Даже если результат будет виден не сразу, это даст толчок и развитие локальной индустрии», — подчеркнул Фариз Гасымлы.